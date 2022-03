Abierto el plazo para el concurso CreArte de la Facultad de Empresariales

Santiago. El concurso CreArte na Universidade, puesto en marcha hace una década por la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, abre su undécima convocatoria manteniendo su apuesta por la creación artística y el coleccionismo.

Dirigido inicialmente a todos los miembros de la comunidad universitaria, desde la organización explican que en este concurso “poderá participar calquera persoa, con independencia da súa vinculación coa comunidade universitaria”, aunque la obra “terá que ter sido creada entre xaneiro de 2021 e marzo de 2022, de temática e técnica libre”.

El plazo de presentación de las obras finalizará a las 14.00 horas del 25 de marzo de 2022, pudiendo presentarse solo una obra por artista, que deberá ser inédita y no podrá haber sido premiada en otro concurso. “A súa dimensión non poderá ser inferior a 50x50 centímetros nin superior a 120x120 cm”, explican desde la organización, “e cada unha das obras presentarase enmarcada cun listón cun ancho máximo de 3 cm ou sen enmarcar pero sobre un bastidor”, y no se admirán obras protegidas con cristal ni enrrolladas.

Las personas interesadas, deberán hacer llegar la obra presentada, debidamente protegida, al Decanato de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais indicando que es para el Concurso de pintura CreArte na Universidade, y deberán enviar un correo electrónico a ecoade.decanato@usc.es con la imagen de la obra (formatos JPEG, TIFF, PNG ou PDF) y otro con el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, indicando en el asunto CreArte. Las obras seleccionadas por el jurado formarán parte de una exposición temporal que se instalará en el centro durante los meses de abril y mayo. Habrá un premio, dotado con un importe en metálico de 1.000 euros, a la mejor obra, que pasará a formar parte de la colección de la facultad. t.martin