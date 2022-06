Abordan as estratexias española e galega de enerxías renovables

SAN ROQUE. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), en colaboración coa Deputación da Coruña, celebra esta semana un ciclo de conferencias centrado nos Retos tecnolóxicos na produción e almacenamento de enerxías renovables. Conta ademais co apoio do Campus Industrial da Universidade da Coruña, da Autoridade Portuaria da Coruña e do Instituto Enerxético de Galicia. As charlas terán lugar en formato semipresencial, de hoxe ao 30 de xuño, das 17.00 ás 20.30 horas; en Santiago, A Coruña e Ferrol. A primeira destas charlas será hoxe en Santiago, no Pazo de San Roque, centrada nas Estratexias enerxéticas. Á presentación asistirán o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, e o presidente da RAGC, Juan Lema. A xornada comezará coa intervención de Miriam Bueno, subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía. ecg