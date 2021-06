Abre o prazo de matrícula do comedor escolar, que manterá os mesmos prezos

EDUCACIÓN. O concelleiro de Educación, Rubén Prol, deu conta onte da aprobación dos prazos e o procedemento de admisión e matrícula nos servizos de comedor e de madrugadores na Rede de Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria do Concello de Santiago para o curso 2021-2022. Estivo acompañado pola técnica do departamento, Beatriz Varela; e a representante da empresa encargada da xestión, Patricia Fontaíña. O prazo de matrícula ábrese mañá, 30 de xuño, e remata o 14 de xullo, (ámbolos dous inclusive). Os novos usuarios deberán entregar cuberto o correspondente impreso de matrícula, que poderá descargarse da web www.santiagodecompostela.gal, e deberán rexistrarse posteriomente na APP ColeChef. Mantéñense os mesmos prezos: o xantar custa 4,50 euros por comensal e día; mentras que o prezo do almorzo é de 1,94 euros. ECG