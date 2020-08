Abren o prazo para as tarxetas de aparcamento dos veciños de Hortas

RESIDENTES. A Concellaría de Mobilidade e Seguridade Cidadán informa aos veciños residentes das rúas das Hortas, Calzada do Carme de Abaixo, Campo das Hortas, Entregaleras, Galeras, dende o número 2 ata o 32, que poden solicitar as súa Tarxeta de Aparcamento de Residentes Zona 7-San Lourenzo a partir do 10 de agosto. Para acceder á Tarxeta os solicitantes deben reunir os requisitos legalmente esixibles, segundo as determinacións contidas nos artigos 7 e 8 da Ordenanza do Sistema de Ordenación de Tráfico e Aparcamento de Residentes. Terán formular a súa solicitude no Rexistro Xeral do Concello previa cita. Cómpre lembrar que a Xunta de Goberno do pasado 20 de xullo aprobou a incorporación de 39 novas prazas de estacionamento de residentes da zona 7 (San Lourenzo). redación