Ábrese mañá o prazo de abono da taxa anual das tarxetas de municipio

Santiago. A Concellería de Mobilidade ven de lembrar nun comunicado que dende este vindeiro luns e ata o 17 de febreiro permanecerá aberto o prazo para aboar a taxa anual correspondente ás tarxetas de aparcamento para todos os residentes que xa posúan unha destas tarxetas.

A tarxeta de municipio ten un custo anual de 50 euros, e pódea solicitar calquera persoa empadroada en Compostela, sempre que sexa dona do vehículo segundo o permiso de circulación e pague o imposto de circulación no Concello. O pago da taxa efectuarase nas oficinas de Tussa, na Estación Intermodal, de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 e de 16:30 a 20:30 horas. A persoa interesada deberá acreditar a súa titularidade con DNI, tarxeta de residencia ou pasaporte.

A partires do 18 de febreiro, todas as tarxetas que non sexan abonadas serán dadas de baixa automaticamente. As tarxetas están identificadas cun “L” e permite aparcar en todas as zonas verdes da cidade, é dicir, as habilitadas para residentes en horario de 7.00 a 21.00 horas. No caso das zonas azuis -as zonas ORA- o prezo, para quen posúa a tarxeta, verase reducido á metade. ECG