Acaban ‘como el rosario de la aurora’ los dos plenos en Raxoi

Con los portavoces y ponentes de los cuatro grupos municipales agotando sus turnos de intervención, y con el largo listado de temas del orden del día, era fácil de suponer que la sesión ordinaria del mes de junio en Raxoi se iba a prolongar hasta entrada la noche. Mucho más, con la suspensión a las doce de la mañana para un acto de entrega de premios, que dio lugar a que se alterara el orden de los temas a tratar para evitar que el debate de temas importantes como la Ordenanza de Circulación quedara partido a la mitad. Después, todavía hubo otra entre las dos y media y las cuatro de la tarde para reponer fuerzas.

Todo ello sin olvidar que un pleno telemático ya supone una demora añadida por las dificultades de conexión y los fallos de la misma o del sonido, que alguna ocasión obligaron a los concejales a repetir el discurso desde el principio.

Entre unas cosas y otras, la sesión iniciada a las diez de la mañana se dio por concluida en torno a las 22.30. El problema es que el pleno extraordinario solicitado por el PP para proponer la creación de una comisión de seguimiento del proyecto de Sionlla Biotech estaba fijado para las 20.30, dos horas y media antes.

Ante este retraso, y que el debate iba a tener lugar con “nocturnidad”, en palabras del portavoz del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, y que varios concejales, por razones de conciliación familiar a esas horas no podían estar presentes, el grupo decidió ausentarse. Después de doce horas y media de sesión, y en un momento en el que la audiencia se limitaba a poco más que a los concejales, decidieron que no tenía ningún sentido plantear un debate que consideran capital para la ciudad, dada la importancia del biopolo para la economía compostelana.

Para el PP, que había solicitado el pleno el pasado viernes, la decisión de convocarlo para ayer a continuación del ordinario, respondía a la clara intención de “ocultar una negligencia” que su grupo había detectado en la tramitación del proyecto, y que había provocado que a estas alturas no estuviera en marcha. Un hecho grave, porque solo quedan doce meses de plazo para completar las obras y no perder los Fondos Europeos. “Sabía que no iba a dar tiempo, a pesar de que este segundo pleno duraría menos de una hora”, afirmó, destacando que podría haberse colocado en cualquier otro momento de los quince días de plazo que concede la Ley.

A las críticas se sumó también la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, calificando de “procedemento antidemocrático” la actuación del gobierno local, que contrastó con el hecho de que la oposición“actuou con total elegancia e respecto favorecendo a participación e votación cando se tiveron que ausentar os concelleiros e concelleiras do PSOE, para despois o alcalde actuar de xeito ditatorial”. Recordó que los tres grupos de la oposición al acabar el pleno ordinario habían solicitado que se aplazase el extraordinario para otro día. “Non atender esas peticións e convocalo igual só coa presenza do grupo de Goberno realmente parécenos un xesto eticamente reprobábel que demostra unha actitude ditatorial e que agardamos que non se repita e que desde o BNG denunciamos contundentemente”,

Por su parte, el alcalde manifestó su “absoluto respeto” por la decisión del PP de no participar en el pleno, y declaró que no tenía ningún inconveniente en crear la demandada comisión de seguimiento.

En todo caso, adelantó el calendario de actuaciones, empezando por la aprobación de la licencia de obras para la construcción del edificio de Sionlla Biotech el próximo día quince de julio y la aprobación del estudio de detalle el 19, y fijó la fecha de la cesión oficial de la parcela para el día 2 agosto, momento a partir de la cual ya se podría comenzar la construcción al estar completada toda la tramitación.