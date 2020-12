Accidentes de tráfico con diversos daños materiales

Santiago. Dos accidentes que se registraron en Santiago a última hora de la jornada de Nochebuena se saldaron con considerables daños materiales. Según el concejal de Seguridade, Gonzalo Muíños, tanto en la Nochebuena como el Día de Navidad se respiró tranquilidad en la capital gallega y apenas se apuntaron incidencias. Salvo la fiesta en un piso y también estos dos siniestros, que tuvieron lugar en San Marcos y en la calle Nueva, concretó el edil, y en los que afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Desde la Policía Local señalaron que la ciudad vivió ayer muy poca actividad en lo que se refiere al tráfico; y que la circulación rodada se redujo a la que se aprecia un día festivo. Desde el departamento de Seguridade inciden estos días de fiestas en el mensaje de no conducir bajo los efectos del alcohol ni otro tipo de sustancias, puesto que ya no se pone en peligro la vida del propio conductor y demás ocupantes del vehículo sino la del resto de ciudadanos. ECG