Acción preventiva de La Inmaculada contra ‘El juego del calamar’

La serie El juego del calamar, un auténtico fenómeno de masas, ha provocado que muchos centros educativos de toda España estén vigilando muy de cerca el comportamiento de los escolares durante las horas de recreo. En Santiago, el colegio La Inmaculada ha enviado un comunicado a los padres invitándoles a que “presten especial atención a los contenidos que consumen sus hijos”. Todo ello después de que se constatase los efectos y el impacto que tiene el argumento de esta serie entre los alumnos. Desde la dirección de este centro compostelano, situado en la rúa Concepción Arenal, señalan que enviaron esta nota “por prevención” y que “en ningún caso os nosos alumnos imitaron este tipo de xogos”.

En este sentido, en un escrito enviado a este periódico, subrayan “o compromiso” de La Inmaculada “coa prevención da violencia escolar”. Asimismo, destacan “a preocupación que existe na sociedade, sobre todo entre docentes e familias, polo fácil acceso dos escolares a contidos non-aptos para menores”. “A última novidade é o famoso xogo do calamar, unha proposta que utiliza os xogos infantís de forma perniciosa. Os centros escolares non son alleos ás influencias no alumnado de toda esta oferta que chega a eles, a miúdo, sen ningún tipo de filtro por parte dos adultos e que nós intentamos combater con distintas ferramentas”, comentan desde La Inmaculada.

Y añaden que con el objetivo de “reforzar a prevención de condutas violentas”, en La Inmaculada de Santiago llevan años trabajando con todos los medios de los que disponen. En este sentido, como ejemplo de ello, mencionan la elaboración del Plan de convivencia, “a través de programas formativos do profesorado, onde se ofrecen recursos para afrontar a problemática; a través dun importante labor titorial, acompañando emocionalmente o alumnado, observándoo tamén nos momentos de lecer e recreo e, como non podía ser doutra maneira, implicando tamén a todas as familias neste proceso preventivo”.

Además, ofrecen charlas, reuniones y emplean los canales de comunicación internos con las familias “para que estean atentas aos contidos que ven os seus fillos e ás súas reaccións e comportamentos, porque a educación do século XXI non consiste só en adquirir competencias, senón tamén en formar persoas críticas, comprometidas e emocionalmente equilibradas, preparadas para afrontar o futuro desde todos os ámbitos, contando sempre coa implicación e apoio das familias”, subrayan.

Tal es el impacto que El juego del calamar está teniendo en los menores que han sido muchos los colegios que han tomado cartas en el asunto con circulares en las que advierten a las familias sobre los peligros de repetir los comportamientos de la serie, calificada como apta para mayores de 16 años.

Contenidos. “La serie no está destinada a menores de edad, pero cuando este tipo de contenidos violentos llegan a los más pequeños se está produciendo una auténtica alarma social, ya que los menores de edad imitan las conductas violentas y tratan de realizar los peligrosos retos que se aprecian en la serie”, afirma el director de Programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros.

En El juego del calamar, un grupo de personas compiten a vida o muerte para hacerse con un premio millonario superando juegos tradicionales coreanos.

Por su parte, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), pide a los padres que expliquen a sus hijos que “tanta violencia no es buena”, y hace hincapié en la situación en la que los más pequeños han quedado después de la pandemia de la covid, en la que “cualquier sensibilidad está a flor de piel”.