Acesso a información urbanística e cartográfica de Raxoi cun simple clic

Santiago. A versión mellorada do Xeoportal do Concello de Santiago foi presentada onte pola concelleira de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica, Acción Cultural e Igualdade, Mercedes Rosón, acompañada polo xefe da sección de Cartografía do Concello de Santiago, Rogelio Canedo. A concelleira recordou que o Xeoportal do Concello “leva funcionando con éxito, con miles de visitas, dende hai xa catro anos”, ao tratarse dunha ferramenta coa que “tanto administracións, como empresas ou particulares acceden cun simple clic a toda a información urbanística e cartográfica” desde a propia web de Raxoi.

Rosón amosouse moi satisfeita co traballo de mellora realizado polo servizo de cartografía do Concello na súa “aposta pola modernización” que convirte esta ferramenta nunha “referencia a nivel nacional e internacional” e convidou a cidadanía a visitar o Xeoportal para “consultar a enorme cantidade de información dispoñible”. ECG