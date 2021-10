Achega de case doce millóns para por en marcha o Polo de Tecnoloxías Cuánticas

Santiago. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou unha achega de 11,6 millóns de euros para poñer en marcha a primeira fase do Polo de Tecnoloxías Cuánticas con aplicacións na medicina, biotecnoloxía, aeronáutica ou telecomunicacións. Durante a rolda de prensa do Consello da Xunta deste xoves, Feijóo subliñou que esta primeira fase permitirá despregar as infraestruturas necesarias, do polo, como: un simulador e un computador cuántico; un sistema de computación de altas prestacións; e un sistema de almacenamento exclusivo para computación cuántica que estará no Centro de Datos do Cesga. “O obxectivo é axudar ao progreso do noso tecido produtivo e investigador e apoiarnos nesta panca para a transición dixital”, explicou.

Ademais, resaltou que a instalación no Cesga do supercomputador Finisterrae III axudará tamén a poñer en marcha o polo. Non en van, trátase dunha ferramenta na que se investiron 7 millóns de euros entre o Goberno galego e o CSIC, con capacidade para resolver 4.000 billóns de operacións matemáticas por segundo; é dicir, con 12 veces máis capacidade que o seu predecesor, o Finisterrae II. Finalmente, o presidente da Xunta concluíu a súa intervención agardando que o proxecto do Polo de Tecnoloxías cuánticas, que implicaría un orzamento de 154 M€, poida beneficiarse de fondos europeos Next Generation.

Cabe recordar que o obxectivo do Cesga é seguir sendo un referente en España e en Europa ao incluír 708 procesadores de última xeración Intel Ice Lake, as últimas GPUS de NVIDIA modelo A100, un sistema de almacenamento en disco de 5PB e unha Librería de Cintas de 20PB. O Finisterrae III tamén incorporará o primeiro simulador de computación cuántica de 30 qbits instalado en España, un Atos QLM. ECG