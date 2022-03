Aclaracións sobre a identificación da persoa falecida no Campus Sur

ante a información publicada na páxina 23 de EL CORREO o pasado día 9 de marzo, La colaboración ciudadana pone nombre al fallecido en el campus, a familia do falecido quere manifestar a súa repulsa ante o que consideran unha serie de falsedades. Denuncian o tono tendencioso do relato e o trato da súa figura , como “unha persoa que vive soa, sen seres queridos que choren a súa morte”.

Para comezar, o deceso tivo lugar o sábado día 5 e non o venres 4. Por unha banda, as noticias difundidas sobre a aparición dun home morto dunha idade entre os 50 e 55 anos nunca fixo pensar que se trataba dunha persoa de 68. Ante a ausencia de noticias, a familia decide indagar nos centros sanitarios e presentar unha denuncia de desaparición. Ás 9 da mañá do martes día 8 un irmán preséntase ante a Policía Nacional, que o recibe mostrando que o coñecen: “Siéntese usted, su hermano está muerto”. É totalmente falso que houbera contactos coa familia, é esta a que dá o paso de poñer en coñecemento da policía a desaparición.

Hai que denunciar a neglixencia que houbo nas actuacións de identificación, cando se coñeceu a situación do seu coche, a uns metros do triste suceso. ¿Como non se procedeu rápidamente á súa identificación a partir dos datos da matrícula do vehículo e a contactar á continuación axiña co irmán, cuxos datos constaban na policía por unha denuncia de roubo presentada hai uns anos?

¿Como en pleno século XXI, coa tecnoloxía existente, se tarda en identificar un corpo desde o sábado 5 até o luns día 7 pola tarde, por certo, grazas aos datos achegados por un cidadán? ¿Para que serve a recollida das pegadas dixitais no carné, se non valen para a identificación? ¿Por que o martes día 8 hai que esperar, no Hospital de Conxo, desde a primeira hora da mañá até as 13.30, para poder trasladalo ao tanatorio e proceder ao velatorio?

¿Como por parte da policía e do xulgado non se avisa á familia? Vulnerando a intimidade, dánse a coñecer os datos do seu nome, coas iniciais e a rúa onde vive. Existe unha lei de protección de datos que non permite coñecer se hai un familiar ingresado nun centro sanitario, porén os medios de comunicación poden dar a coñecer os seus datos.

Rematamos manifestando o noso desacordo coas asociacións, que figuran no artigo, cunhas situacións que non se corresponden en absoluto co evento en cuestión.