Acordo para estabilizar 92 plazas no Concello

SINDICATOS. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, asinou onte pola mañá con representantes de todas as organizacións sindicais con presenza no Concello (CIG, UGT, CC.OO, CSIF, CUT, SPPME) o acordo sobre os criterios e as prazas afectadas polo proceso de estabilización do emprego público. Inclúense no acordo un total de 92 prazas. Trátase, segundo sinalou a concelleira de Economía e Persoal, Marta Abal, tamén presente na sinatura, dun “acordo histórico nunha dobre vertente”, xa que “conseguimos que todas as organización sindicais con representación no Concello estivesen presentes”, pero, “sobre todo, porque se acadará o obxectivo principal do goberno de redución da temporalidade do emprego no Concello de Santiago de Compostela”. A edila fixo fincapé no beneficio que isto suporá tanto para os traballadores como para “a calidade dos servizos públicos que se prestan á cidadanía”. redacción