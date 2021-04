Actividades para os nenos e actos con escritores na Ánxel Casal

Santiago. A Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal, xestionada pola Xunta, celebra o Día internacional do libro con diversas actividades que se amplían máis aló da data da conmemoración, este venres. Ademais das mostras bibliográficas que xa se poden visitar no centro, haberá encontros, obradoiros e contacontos a partir de hoxe e ata o sábado. As persoas interesadas en participar poden retirar o convite no mostrador de información desde media hora antes do comezo de cada sesión. O venres a escritora Arantza Portabales e a libreira e lectora Mercedes Corbillón participarán, ás 19.30 h no relatorio A vida secreta de Arantza Portabales, no que afondarán nas diversas personaxes que habitan nas persoas dedicadas á escrita, da conexión da vida e a ficción, de pulsión creativa, de percorridos lectores e da importancia dos escenarios na realidade e nas novelas. Nesta mesma data, as persoas que leven un exemplar en préstamo entrarán nun sorteo de lotes de libros, que se realizará o día 26.

Pola súa banda, a rapazada de 6 a 12 anos poderá participar hoxe, ás 18.30 h, no obradoiro de ilustración Zoo-ilóxico, baseado no libro de María Solar ilustrado por María Lires, O meu pesadelo favorito. ECG