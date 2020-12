GALARDÓNS. O acto de entrega dos Premios Camiño de Santiago, que recoñecen a contribución da sociedade galega na preservación dos valores xacobeos, celebráronse onte. Acudiron o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; a comisaria do Xacobeo 2021, Cecilia Pereira; a directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez Insúa; e o presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. Tamén se rendeu homenaxe a título póstumo a Megumi Shiozawa, que como presidenta da Casa Galicia Xapón axudou a estreitar as relacións entre a comunidade galega e o país nipón e, no ámbito das peregrinacións, reforzou a irmandade entre o Camiño de Santiago e o Kumano Kodo. No apartado destes premios resultou premiada a Fundación de Acollida Cristiá nos Camiños de Santiago polas actividades de divulgación coas que dar a coñecer o Xacobeo 2021. Ademais, incluíuse unha mención especial para a Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago en Madrid. A nivel internacional, compartiron premio a Asociata Prientenilor Camiño de Santiago e a Asociación Irmandade de Santiago de Chile Amigos do Camiño de Santiago de Chile, por divulgar as rutas xacobeas en Romanía e Chile respectivamente. Os premios tamén distinguiron a Leidiz co primeiro premio na categoría das actividades desenvolvidas por pequenas e medianas empresas polo seu proxecto para percorrer a Ruta do Mar de Arousa e o río Ulla en kaiak; mentres que o segundo premio recibiuno Tdinet App, que presentou unha aplicación móbil que permite acceso á información seleccionada sobre unha ruta do Camiño en concreto. Finalmente, na categoría destinada a investigación foi premiado o profesor Albert Feliu Soler polo carácter innovador do seu traballo sobre o benestar psicolóxico que provoca a peregrinación. Tamén obtivo premio o CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés de Oroso. redac.