Acto de entrega dos Premios Minerva a unha ducia de estudiantes galegos

Categoría de narración Gañou Carmen González Fernández, de 17 anos, alumna de 2º de Bacharelato do Fraga do Eume de Pontedeume, por ‘Teatro de fume’. O segundo posto foi para Noelia Fernández Romero, de 16 anos, estudante de 1º de Bacharelato do Félix Muriel de Rianxo, pola súa obra ‘Quén vive no 4ªB?’ O terceiro lugar recaeu en Mariña Maceiras, de 16 anos, alumna de 4º de ESO do Sánchez Cantón de Pontevedra, por ‘Verde esperanza’. Houbo tres accésits. Un para Candela Graña, do M. Soliño de Cangas; outro para Alba Guzmán, do E. Blanco Amor de Ourense e outro para Katia Tojo, do Peleteiro.

Apartado de poesía Gañou Iria Pérez Álvarez, de 2º de Bacharelato no IES Plurilingüe de Ames, por ‘Triloxía utópica cuarentenaica’. O segundo premio foi para➢Paula Tubío Calvo, de 17 anos, de 2º de Bacharelato do Félix Muriel de Rianxo, por ‘Historias inéditas’. E o terceiro posto foi para Candela Martínez, de 16 anos, de 1º de Bacharelato no Lamas de Abade, por ‘Chuvia de luz’. Tamén houbo tres accésits para Alfredo J. Fernández, do S. Cantón de Pontevedra; Alba Comojo, do F. Muriel de Rianxo, e Irea Pérez Iglesias, do Primeiro de Marzo de Baiona.