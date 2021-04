Acto para homenaxear aos Mártires de Carral

Santiago. O BNG organizou un acto para lembrar o 175 aniversario dos acontecementos relacionados cos Mártires de Carral, un momento histórico singular que tivo Compostela como escenario, “onde hai unha xeración que abraza Galiza como proxecto político e que comeza a preocuparse para saír da situación de sometemento e de postergación que padece”, en palabras da portavoz nacionalista Goretti Sanmartín.

O evento, celebrado onte en Cervantes, contou cunha interpretación teatral de Lucho Penabade; e co presidente do Museo do Pobo Galego, o historiador Xusto Beramendi, ademais de deputadas, militantes e simpatizantes da formación nacionalista. Sanmartín lembrou que hai ano e medio presentou a proposta para crear unha Comisión municipal pola Memoria histórica, que se vai constituír a vindeira semana. Avanzou que nesta comisión reclamará que Compostela “teña unha estatua a Ánxel Casal, a retirada do nome da avenida Juan Carlos I, e a esixencia de que Xunta e Estado actúen co fin de evitar que as estatuas do Mestre Mateo saian de Meirás e sexan devoltas ao patrimonio público”.

Xusto Beramendi ilustrou “o nacemento da primeira manifestación do nacionalismo político, o Provincialismo, que se desenvolve de 1840 a 1846 e culmina cos feitos da sublevación progresista de Miguel Solís”. ECG