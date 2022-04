Actualización del Concello sobre cambios en el tráfico de Compostela

Santiago. El acceso por la rúa de San Pedro vuelve a estar abierto al tráfico, de igual forma que lo estaba antes del comienzo de las obras de Concheiros. Esta decisión se tomó tras la preparación y la revisión de la zona, así como la apertura a modo de prueba que se llevó a cabo en la jornada del jueves 31 de marzo.

Podrán acceder hasta la Cruz de San Pedro y circular por Concheiros los residentes de la zona 3 de San Pedro, así como los vehículos de carga y descarga hasta las 10:30 horas.

No se podrá girar hacia la rúa da Angustia, por continuar esta con el sentido de circulación invertido, ni tampoco a la rúa do Home Santo a través de esta vía, por lo que el acceso a estas calles deberá hacerse únicamente desde la rotonda de la avenida Rodríguez Viguri.

Los vehículos que salgan por la rúa do Campo do Forno deberán circular necesariamente hacia Cruz de San Pedro. Para entrar a la rúa dos Lagartos desde rúa San Pedro, la circulación debe continuar tal y como estaba hasta ahora: bien a través calzada de San Pedro o desde el campo de Santo Antonio. Finalmente, a la rúa das Fráguas se continuará entrando desde la rúa Costa do Veedor.

El Ayuntamiento ruega a toda la ciudadanía compostelana, dadas todas estas situaciones marcadas por las obras, que disculpe las molestias que estas múltiples alteraciones les puedan ocasionar durante las próximas semanas. v.álvarez