Actualízanse a partir do vindeiro luns os horarios das liñas de transporte

INVERNO O vindeiro luns, 6 de setembro, ponse en marcha a temporada de inverno nos horarios do servizo de transporte urbano da cidade. As modificacións realizadas non afectan ás relacións de mobilidade establecidas, senón, por unha parte, á adecuación dos tempos de percorrido, unha vez postas en marcha as novas limitacións de velocidade na malla urbana; e, por outra, ao reforzo da liña 6 para garantir ao máximo posible o servizo. Na web de TUSSA pódese consultar o folleto de horarios e coñecer todos os cambios. Nos vindeiros días, sinala o Concello nun comunicado, facilitarase a modificación de horarios no folleto impreso habitual e realizarase a substitución da cartelería nas paradas da cidade. Tamén se pode consultar calquera dúbida no teléfono de información do transporte urbano, 981 581815. ecg