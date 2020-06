Adiós a la vieja red de agua de los años sesenta

saneamiento. El alcalde anunció ayer que la licitación por 25 años de la concesión de agua y saneamiento supondrá una fuerte inversión no solo en la ampliación de la red a la zona rural, tal y como está comprometido, sino también para renovar las actuales conducciones que en muchos barrios de la ciudad como Vite o el casco histórico están provocando constantes averías. Calculó que la inversión prevista en estas obras ascenderá a unos cien millones de euros, y que por eso se hacía una concesión tan larga, con el fin de que la amortización se reparta en más anualidades y no obligue a una subida “desproporcionada de las tarifas”. De esta forma, además, dio por descartada la posibilidad de remunicipalizar el servicio, en primer lugar, porque esta inversión escapa de las posibilidades financieras del Ayuntamiento, y porque las experiencias de otros servicios recuperados para la gestión municipal, no había sido precisamente “ilusionantes”. redac.