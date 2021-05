Adiós a medio siglo de historia: así cambió y cambiará San Caetano

Antes de la estación de autobuses, su enorme explanada en San Caetano no era más que un trozo de tierra sin referencias alrededor. Todavía no estaba urbanizado el polígono de Fontiñas, ni tampoco la vecina urbanización de Monte dos Postes o la actual sede central de la Xunta de Galicia. La capital gallega estrenó su nueva infraestructura en 1971 tras una obra que aprovechó el desnivel existente ante la explanada y la avenida Rodríguez de Viguri. En aquel momento, al no contar con tantas urbanizaciones alrededor, no era ni de lejos una zona céntrica de la ciudad. Un año clave en su historia fue 2005, cuando Tussa, empresa municipal creada en 1999, asumió su gestión. A partir de este verano, los compostelanos despedirán este paisaje y volverán a ver de nuevo el solar vacío. El espacio, cuya demolición durará un máximo de tres meses, dará paso a la moderna ciudad administrativa de la Xunta, basada en el proyecto Mineral vegetal. Cuatro edificios con cubiertas vegetales serán los protagonistas.