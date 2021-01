Adiós al Carnaval: esperanzas en la Ascensión y Apóstol

Era algo esperado dado el creciente número de casos de COVID en Santiago y ayer el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, confirmó la noticia en Onda Cero Compostela. Así, el Ayuntamiento compostelano no va a celebrar este año el Carnaval ni su tradicional desfile del martes. “O Entroido este ano ímolo ter que suspender, porque non se reúnen as condicións para a celebración dese desfile que sempre estaba ateigado de xente”, comento el edil.

Y es que el Entroido tiene una gran tradición en Santiago, sobre todo en la jornada del martes, en la que comparsas de toda Galicia acudían a la capital para llevarse alguno de los premios.

Sin embargo, como ya ocurrió con las fiestas de la Ascensión o la Cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento compostelano ha optado por la prudencia y prefiere cancelarlo para evitar las aglomeraciones de gente.

De este modo, el gobierno local deposita todas sus esperanzas en las fiestas de la Ascensión y el Apóstol, que espera poder celebrar en un año tan especial como es este Xacobeo. Hay que recordar que durante la desescalada el Apóstol sí se celebró, aunque con unas condiciones muy especiales.

La programación se basó en conciertos de pequeño formato y no hubo espectáculo multimedia ni fuegos en la plaza del Obradoiro. De hecho, la pirotecnia se lanzó desde diferentes puntos de la ciudad para que la gente se repartiera por distintos lugares y éstos fueran visibles desde múltiples puntos de la capital gallega. La experiencia fue muy bien acogida por los santiagueses.

