Adiós Pepe, adiós amigo

adiós Pepe (José de Barros Abucide, natural de Amio). El destino quiso que una cruel enfermedad (ELA) te privase injustamente de una más que merecida jubilación. Fuiste una gran persona, un gran trabajador, un buen profesional, pero, sobre todo, buen esposo, padre y abuelo.

Te gustaban los viajes cortos por Galicia y Asturias, las romerías, las comidas familiares y con amigos, las fiestas de pueblo y las sobremesas de partidas de tute y brisca... Y pasar fines de semana, cuando tu trabajo lo permitía, en Portosín. Tu comportamiento siempre fue ejemplar y aún más al afrontar tu penosa enfermedad sin quejas hasta el final.

Tu apenada familia: tu esposa, Carmen; tu hijo José; tu hija política María Isabel y tus nietas Andrea y Antía te van a echar mucho de menos.

Tuviste una despedida muy emotiva y lo demuestra la cantidad de gente que había en tu funeral y después acompañando tus restos hasta tu última morada.

Al escribir esto me salen unas lágrimas de emoción, pero seguramente para lágrimas las de tus más que amigos Teresa y Ramón o Ramón y Teresa, que no se separaron y arroparon a Carmen y que te animaron, te mimaron y te cuidaron hasta que el corazón dijo no. Pienso que el calificativo de amigos se queda muy corto.

Tu primo Cobas Carmiña y su esposa también te acompañaron en tus últimos días. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu gran amigo Pombo y más, te recordarán como lo que eras, muy buena gente.

El destino no lo podemos elegir, él nos va eligiendo a todos.