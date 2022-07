Advierten del peligro que supone cruzar por el paso de peatones en obra del Hórreo

No está abierta, pero los peatones ya se han lanzado a ella. La nueva plataforma de preferencia para viandantes en el Hórreo cuenta cada día con más adeptos, más personas que se lanzan a cruzar la vía, aunque vengan coches, interpretando que su uso ya es posible. Aunque la ausencia de semáforos impide que el Concello recepcione la obra, la población ya ha aceptado este nuevo paso, un espacio muy cómodo, ya que permite pasar desde la pasarela hasta el Ensanche sin necesidad de recorrer metros de más.

En este sentido, hasta hace unos días, unas vallas metálicas a cada lado impedían que los paseantes entrasen en la intersección. Sin embargo, en estas últimas jornadas, esas barreras aparecen desplazadas, por lo que cualquier individuo puede entrar y salir por el futuro cruce elevado, tal y como está realizando el ciclista en imagen.

Que se esté haciendo no significa que sea legal, pero lo que sí queda claro es que la funcionalidad de este nudo invita a un esfuerzo administrativo para ponerlo en marcha cuanto antes, más teniendo en cuenta que estamos en pleno arranque de los principales meses turísticos de la ciudad, con miles de visitantes que emplearán el tren o el autobús como medio de transporte para su regreso a casa o llegada a Santiago.

En todo caso, la prudencia es una buena consejera cuando se habla de seguridad. Por ello, el departamento de Tráfico, atendiendo a los informes de los técnicos, ha decidido tirar de paciencia y esperar. Pese a que entienden la importancia de este innovador nudo, consideran que no se dan las garantías suficientes como para dejarlo abierto.

Así, desde hace un mes, los trabajos están acabados, con la rúa ya pintada y señalizada, pero falta un aspecto crucial, la regulación semafórica. En un principio, no se contemplaba la presencia de semáforos en la calle, pero la decisión de que haya cuatro carriles, cambió los planes de los facultativos, obligando al mismo tiempo a modificar el proyecto, cuestión que no sentó nada bien a la empresa adjudicataria y que demoró, aún más, la culminación de las labores.

“Mentres non haxa semáforos, un cruce para peatóns con catro carrís non é seguro. Os primeiros en querer que se poña en marcha somos nós, pero sen o beneplácito dos técnicos non podemos asumir ese risco. O primeiro, é a seguridade do peatón”, señaló Gonzalo Muíños, concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

TAREAS PENDIENTES. Por este motivo, en Raxoi están pendientes de recibir nuevos informes que aporten mayor claridad sobre este tema, por si la llegada de los dispositivos electrónicos de señalización tardan más de la cuenta (es un elemento muy afectado por la crisis de suministros). Mientras tanto, el carril para el bus o para bicicletas sigue cerrado por un vallado provisional.

Otro aspecto a realizar, en fases posteriores, será la rotonda hacia San Pedro Mezonzo, dada su gran utilidad en todo este tiempo. Este hecho pone en jaque también la presencia de cuatro vías, puesto que, con el pintado y la colocación de las vallas que hay ahora, no cogen dos carriles para el giro. Es más, pasando el centro médico en dirección Galuresa, muchos vehículos aprovechan la amplitud de la calle para ponerse en paralelo, pero una vez llegados a la glorieta, no tienen espacio para pasar.

Con estos cometidos todavía por resolver, la fecha de finalización de la reurbanización del Hórreo acumulará todavía más retraso, teniendo en cuenta que tendría que estar lista para febrero y que incluso se habló oficialmente de que en las pasadas Navidades ya estaría operativa.

Con todo, aunque no se cumplieron los plazos, lo cierto es que la influencia en el tráfico ha sido limitada. Así, a excepción de las colas que se generan en las principales horas del día, situación que ya producía antes, que sólo se mantenga un carril no está causando grandes perjuicios.