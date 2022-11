Advirten aflicción da FANPA sobre os servizos escolares

Santiago. Representantes do BNG mantiveron un encontro coa Federación de asociacións de nais e pais (FANPA) no que analizaron as actuais deficiencias na situación dos comedores, o transporte escolar e a limpeza.

Entre outros temas da reunión, examinouse a problemática do transporte escolar que segue a presentar demoras nos centros de ensino de Sar, Vite, Eduardo Pondal, Xelmírez II, Roxos e Apóstolo Santiago, ademais de non realizar as paradas para recoller e deixar estudantes que corresponden. Con estas cuestións relativas á mobilidade escolar en Compostela, a deputada Iria Carreira defenderá este venres unha iniciativa no Parlamento galego. ECG