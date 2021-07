Adxudicado o contrato de conservación do parque de Salgueiriños

Santiago. A xunta de goberno local adxudicou onte, por tres anos, o contrato de servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arboredo do parque de Salgueiriños, reservado a centros especiais de emprego, a favor da empresa Coregal Parques e Xardíns, por un importe de 370.260 euros. Foi a única oferta presentada e cumpre os requirimentos dos pregos de aplicación. A maiores, comprométese a subministrar 3.500 unidades de iris en maceta e 5.000 unidades de bulbo de inverno, 4.000 unidades de impatiems e 7.500 unidades de prímulas.

Por outra banda, o executivo local deu luz verde ao expediente denominado Execución das obras do proxecto técnico de renovación da sala de caldeiras existente no Pazo de Raxoi. Acordou abrir o procedemento de adxudicación mediante procedemento aberto simplificado, establecéndose un tipo de licitación de 137.704,16 euros.

Tamén aceptou a subvención concedida por importe AGADER, de 54.024 euros, ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, que se destinarán ao proxecto Acondicionamento de camiño agrícola en Requesende (Sabugueira).

Fibra óptica. Tamén acordou conceder a Orange España Comunicaciones fijas, SL. licenza para realizar a fase 10 do plan de despregue da rede de fibra na cidade histórica de Santiago, segundo proxecto, que conta cun orzamento de execución material de 26.543,86 euros. Esta décima fase contempla o tendido da rede no ámbito do quinteiro da rúa de San Pedro, Cruz de San Pedro, ruela das Chufas e Campo do Forno.

Tamén nos quinteiros da ruela das Chufas, rúa Lagartos, Calzada de Sto. Antonio e Campo do Forno. Asimesmo, no quinteiro da Calzada de Santo Antonio, rúa da Trisca e Campo de Sto. Antonio; no da Fonte de Santo Antonio, Concepción Arenal, García Blanco e Patio de Madres; e no dapraza das Penas, rúa de San Roque e rúa do Hospitaliño. Tamén se actuará na rúa dos Lagartos, entre o número un e o 25; na da Trisca; entre o número un e o catorce; e na Corredoira das Fraguas, entre os números 66 e 84., segúndo se desprende da información da xuna de goberno. ECG