Aeroporto Rosalía de Castro: desmemoria histórica

Somos a memória que temos e a responsabilidade que asumimos. Sen memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. José Saramago.

Coa inauguración do aeroporto Compostela, tal día como hoxe de 1935, materializábanse as arelas do Aero Club que levaba ese nome. É un feito documentado que sen o inxente esforzo daquela pequena sociedade hoxe Compostela non tería aeroporto, e todos sabemos o que representou e representa esta infraestructura para o desenvolvemento económico e social da cidade e do país.

É moi gratificante para quen adicou máis de dez anos en afondar na historia da aviación na cidade ver o resultado da magnífica exposición ‘Santiago de Compostela no Tempo’, que inclúe dúas imaxes daqueles precursores, recoñecendo así ao aeroporto que eles fixeron posíbel como peza fundamental na identidade urbana de Compostela. Parabéns para Manuel Gago e para os especialistas do Comité Científico Local. O interese amosado polos responsábeis deste proxecto expositivo contrasta, infelizmente, co desinterese manifestado polas autoridades locais.

MUTIS ADMINISTRATIVO. A finais de xuño de 2015, considerando que o oitenta aniversario era un bo motivo para honrar a memoria do Aero Club Compostela, solicito unha entrevista coa máxima autoridade municipal para suxerirlle unha serie de accións para conmemorar ese evento e dignificar a memoria dos precursores. Sen resposta a esa petición, o 5 de outubro presento un escrito no Rexistro Xeral do Concello dirixido ao alcalde no que suxiro catro medidas para recuperar a memoria daqueles que abandoados polas institucións locais, públicas e privadas, gobernos municipais incluidos, foron quen de materializar unha extraordinaria infraestructura en beneficio da cidade.

Co fin de buscar unha segunda vía de apoio, entrevístome co voceiro do grupo municipal do BNG ao que informo da miña iniciativa e dou copia do escrito dirixido ao Presidente da Corporación Municipal. Acordamos en agardar un mes máis para ver se había resposta do equipo de goberno, en caso contrario seu grupo levaría ao Pleno unha moción coas propostas suxeridas. Ámbalas dúas circunstancias nunca se produciron. O 12 de novembro de 2018 entrego persoalmente nas oficinas dos grupos municipais (Compostela Aberta, BNG, PSOE e PP) un escrito dirixido aos seus voceiros no que solicito que eleven ao Pleno unha iniciativa que materialice a presenza do nome do Aero Club Compostela no rueiro da cidade, e que unha placa conmemorativa no edificio número 12 da Rúa Nova lembre o lugar onde tivo a sede a devandita sociedade. Co desprezo máis absoluto, o silencio, remata a lexislatura 2015-2019.

Nun derradeiro intento por tratar de que o fito histórico que representou a existencia do Aero Club Compostela quede constancia para as xeneracións que nos han seguir, o 6 de febreiro de 2020 entrego no Rexistro Xeral Municipal un escrito dirixido ao alcalde no que solicito a materialización do recoñecemento para aqueles precursores, ben coas mesmas propostas suxeridas ao alcalde da lexislatura anterior, ou as que estime oportunas. O silencio segue ser a única resposta.

Do mesmo xeito que me congratulo publicamente da feliz iniciativa dos responsábeis do proxecto expositivo ‘Santiago de Compostela no Tempo’, tamén teño que amosar a miña decepción polo comportamento dos representantes da cidadania; obrígame o compromiso moral coa memoria das socias e socios do Aero Club Compostela, cos seus descendentes e cos das xentes do común, que coa súa modesta contribución económica souberon entender fai 87 anos a importancia da infraestructura que se estaba a promover. Que saiban todos eles como valoran as corporacións municipais destes últimos sete anos o esforzo dos seus devanceiros.