vivimos un momento extraordinariamente complicado. Sen ter recuperado aínda a normalidade pre-pandemia, a invasión de Ucraína ten xerado un novo choque na economía española e galega que está a afectarnos con moita intensidade nun curto período de tempo. A urxencia para todos, sen dúbida, é atopar solucións aos problemas que teñen paradas ás nosas empresas, que impiden fornecer granxas e supermercados, ou resituar o recibo da luz en prezos razoables.

Porén, sabemos que todos precisamos combinar a atención ás urxencias coa ollada no longo prazo e a estratexia. Temos que saber onde queremos ir para que as turbulencias e as tribulacións non arruínen o futuro e nos fagan cometer erros de fondo calado ou perder boas oportunidades

O Proxecto de Axenda 2030 é un exemplo deste enfoque; un proxecto que ten que ser colectivo, ambicioso e ben fundamentado para que a nosa cidade mellore no que queda de década: para que deamos resposta aos desafíos que temos fronte a nós na sustentabilidade, no desenvolvemento socieconómico, na cultura, na igualdade ou na dixitalización; para ilusionar a unha cidadanía exhausta pola sucesión da crise financeira, recesión, pandemia e guerra.

E falamos dun proxecto colectivo porque é para todas as persoas, mais tamén porque debe ser de todas. Aparcando as lexítimas diferencias ideolóxicas, do que se trate é de que as boas ideas e propostas da cidadanía compostelá agromen e permitan fundamentar unha Axenda urbana 2030 ben artellada e acaída ás particularidades da nosa cidade.

Para iso, comezamos xa coas reunións con diferentes organizacións, institucións e axentes. Reunións que teñen sido moi proveitosas e que marcan a saída dun proceso que continuará nos vindeiros meses con máis xuntanzas e debates, pero tamén coa recepción das ideas da cidadanía a través das canles habilitadas ao efecto. Unha delas, é a páxina web do proxecto http://axendaurbana2030santiago.gal/ Pero haberá máis que se irán concretando nas vindeiras semanas.

Os que mellor coñecen Compostela son os compostelanos. Por iso precisamos que a cidadanía participe activamente no proceso e sinta que ten capacidade real de influír no futuro do noso.