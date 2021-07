Agradecimientos a Daniel Salgado y a Pilar Corredoira

Primero, gracias mil al espléndido artículo de Daniel Salgado sobre el cine de Granell que recientemente ha sido restaurado por la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián. El contacto mío con Elías Querejeta Zine fue a través de Carolina Cappa, archivista y restauradora. Es un gran placer y agradable sorpresa que el artículo viene de otra parte de España mostrando así que el arte no debe ser nunca local, si no que llega a todos los ámbitos. En la primera foto de este artículo, no reconozco ni al niño ni al adulto que aparecen a la izquierda, pero hacia el centro y al fondo están mi madre, Amparo Segarra, sentada y comiendo al lado de Emilio González López, también sentado, amigo y profesor en Nueva York, así como uno de los profesores que todos los veranos participaba en la enseñanza de dicha lengua en esta universidad que durante el verano se convertía en una escuela de lenguas. Don Emilio también participaba en las producciones teatrales que tenían lugar en ese pueblo y universidad en el estado de Vermont, al noroeste de los Estados Unidos. Ambos, Amparo y Emilio, formaban parte de las obras de teatro en español que durante muchos años tuvieron lugar en Barnard College, colegio para chicas en Broadway, enfrente de Columbia University.

E igualmente gracias a Pilar Corredoira por su recuerdo de mis padres. La Fundación contiene toda la vida del exilio de mis padres. Fueron 46 años, gracias al franquismo que aún perdura. Mis padres cumplieron con su promesa de dejar su legado en la Ciudad en la que mi padre creció. El legado es mucho más que obras de arte, es igualmente una riquísimia biblioteca: libros (muchos dedicados), correspondencias, archivos, manuscritos, fotografías... Desgraciadamente, los patronatos de la Fundación, desde que se marchó Xerardo Estévez, no han sabido cumplir con su promesa de mantener dignamente este riquísimo legado que ni entienden ni les interesa. La pérdida para la cultura del pueblo es inestimable ya que el contenido de la Fundación Granell no se defiende éticamente. Han llegado a usar el chantaje para utilizar un espacio del museo para la exposición de un estimable artista de Santiago que fue represaliado por el franquismo. Este artista no se merece que se utilice dicho método para lograr la exposición. No creo que él, republicano de fondo, agradecería tal comportamiento poco ético.

Aprovecho para también agradecer el trabajo bien hecho de la mayoría de los trabajadores de la Fundación Granell que han cumplido con su trabajo dignamente a lo largo de sus años en la Fundación Granell y, especialmente, durante el dificilísimo año del COVID.