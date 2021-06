Agresión a un vehículo de la Policía y posible caso de xenofobia en Conxo

Sucesos. El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, que ayer inauguró la exposición sobre los migrantes en la Alameda junto con la concejala de Benestar Social, Mila Castro, anunció que a pesar de la agresión que sufrió esta muestra, no está previsto contratar vigilancia, porque no está de acuerdo con gastar el dinero en proteger algo que debería ser respetado por todo el mundo. Sin embargo, parece que no es así, porque reconoció que en el barrio de Conxo había tenido lugar, en la noche del miércoles, un supuesto caso de xenofobia, del que había sido víctima una mujer peruana residente en Santiago, por parte de tres personas, “presuntamente un pai e os seus fillos”. No dio datos concretos de en qué consistió el incidente, pero sí que en el mismo se pronunciaron “expresiones xenófobas” que se investigan. También aludió a un incidente ocurrido hace dos días en Porta Faxeira, donde una persona arrojó un objeto, posiblemente un bote de bebida contra un vehículo de la Policía Nacional, por lo que los agentes se bajaron a identificarlo, y tras un nuevo incidente, fue detenido. Al parecer se trata de una persona conocida, porque una semana antes ya había tenido otro conflicto similar con las fuerzas de seguridad. ecg