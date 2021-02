Al límite las ucis del CHUS, en una situación “complicada”

“El hospital no se puede estirar y tampoco el número de profesionales, que muchas veces ni se pueden contratar porque no hay ni intensivistas ni enfermeros”, señalaba la semana pasada el doctor Pedro Rascado, intensivista del CHUS, al valorar la presión hospitalaria en el área.

Ayer, con 47 pacientes en la uci, tres más que el lunes, la capacidad en el hospital Clínico de Santiago llegó casi al límite, ya que las tres unidades dedicadas a críticos con las que cuenta suman 48 camas.

El doctor Alfonso Varela, director de Procesos Asistenciales del área de Santiago y Barbanza, señaló que “durante as vindeiras semanas o número de altas vai seguir aumentando, xa do domingo ó luns houbo baixas do número de pacientes ingresados”.

En declaraciones a Onda Cero explicó que “nas plantas de hospitalización temos cinco controis activos, e se vai adaptando ó número de pacientes”, aunque reconoció que “a situación é moi complicada” porque “temos tres unidades para críticos con 48 camas das que están ocupadas entre 45 e 46 segundo as altas, pero estamos ó límite”.

Para el experto, el siguiente paso está en la unidad de Coronarias, tal y como adelantó ayer este diario, ya que desde el complejo hospitalario aseguran que “o obxectivo é en todo momento estar sempre por diante”.

Aunque ayer el doctor Varela apuntó que “cada vez se fai máis difícil porque tes que recolocar pacientes que están nesas unidades”. Así, explicó que “na uci do hospital de Conxo atendemos a un número importante de pacientes, tamén na unidade de Coronarias”, y añadió que “hai pacientes críticos non COVID e na uci Pediátrica tamén atendemos a algúns adultos así como na zona de Despertar, onde hai dotación de críticos cirúrxicos”. Por este motivo, comentó que “hai que facer encaixe de bolillos”.

Argumentó que “polo de agora temos capacidade de atender ós pacientes, loxicamente con dificultades”.

HOSPITAL DE CAMPAÑA. Con respecto a la posibilidad de instalar un hospital de campaña en el Multiusos de Sar, como estaba previsto en la primera ola, cree que “os casos van baixando” y que “inda que crezamos en hospitalización, o ritmo de crecemento e a incidencia acumulada non debería ser tan grande como para plantear esa opción, pero temos abertos todos os escenarios”.

“Hai persoal suficiente, con algunhas dificultades” señaló, al tiempo que añadió que “buscamos persoal con experiencia en críticos”, aunque insistió en que “temos o suficiente para atender aos pacientes” y añadió que “todos os das ucis está traballando porque necesitamos que estean nesa unidade”.

“Loxicamente cando reduces a actividade cirúrxica o primeiro que tes que facer é suspender as intervencións con implicación de pronóstico”, y en cuanto a las programadas, señaló que “o ritmo é menor, pero non se parou”.