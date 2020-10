“Al nuevo conselleiro solo le pedí una cosa: una diapositiva”

Una de sus máximas siempre ha sido que no se debe afrontar el tratamiento de las enfermedades como algo genérico, sino individualizado. Y ahora vivimos un momento que da la vuelta a todo aquello en lo que se enfocaba la medicina: ahora se necesita una vacuna del covid para cualquier persona.

Aun así, sí podemos sacar otra lectura que va en el camino de lo que comentaba al inicio. Hemos aprendido que no todas las personas son iguales ante el covid. Hay marcadores genéticos, grupos sanguíneos que influyen. Incluso en la pandemia, las manifestaciones clínicas son muy distintas, desde respiratorias a neurológicas. No existen enfermedades sino sujetos enfermos. Pero esto no es desandar. El tema de la pandemia tiene una emergencia grande para identificar elementos lo más universales posible. No sería posible hacer una vacuna personalizada. Ya buscar una única vacuna se está antojando muy difícil. Hay personas muy optimistas que piensan que hay una vacuna en unas semanas, otros más realistas que piensan que será en unos meses y los pesimistas que no lo ven alcanzable en corto tiempo.

¿Y en qué grupo está usted?

Soy optimista por naturaleza. Hay demasiada porquería en el ambiente como para no intentar verlo así. De hecho hay muchos casos y menos mortalidad, como si desactivase un poco la virulencia, o quizás los más susceptibles ya han fallecido. En concreto sobre la vacuna, no creo que la vayamos a tener ya y si la hay ya habrá que mirarla con cuidado porque no conocemos su seguridad ni su eficacia. Aun queda por saber si va a ser como la de la gripe, que se debe poner periódicamente, o como la de la viruela que llega con ponerla una vez en la vida. No creo que la tengamos hasta 2021.

¿Los esfuerzos en el covid van en detrimento de otras enfermedades?

Es una pena lo que está sucediendo. La gente se está muriendo independientemente de la pandemia. Y sin embargo parece que los organismos oficiales que subvencionan investigación han focalizado todo en el covid. Tiene su justificación en parte por la alarma social y económica. No es de extrañar que instituciones públicas y privadas fijen su objetivo en esto pero se abandonan investigaciones en otros campos que siguen siendo iguales de urgentes. Muchos investigadores han tenido que adecuar su investigación porque hay más financiación para el covid. Ha surgido financiación nueva ligada solo a esto, y otros casos en los que el 50 % tiene que ir en proyectos para el covid.

Dejando la pandemia a un lado, ¿qué proyectos esperanzadores desarrolla el IDIS en este momento?

En el ámbito del cáncer la investigación esta muy próxima a conseguir resultados muy positivos: somos pioneros en biopsia líquida y en tratar la metástasis. En ese campo de la detección de células que están en el torrente circulatorio vamos bien gracias a la medicina personalizada. Tendremos resultados centrados en la metástasis en los próximos años. El segundo grupo en el que somos pioneros y potentes está ligado al mundo de las vacunas: sobre todo en niños con enfermedades respiratorias; y en enfermedades raras como la lipodistrofia somos referentes a nivel mundial.

Somos punteros en neurociencias aplicadas a enfermedad vascular, y en neuroprotección con los atrapadores del glutamato. Y en el alzhéimer: estamos con tres proyectos europeos para hacer detecciones precoces. Cuando se diagnostica la enfermedad de Alzheimer el 70 por ciento de las neuronas están ya afectadas por lo que las posibilidades de tratamiento eficaz son pequeñas. Si logras adelantar la detección tres o cuatro años y bajar ese porcentaje al 50 o 30 %, las posibilidades de tratamiento son muy distintas. Estamos muy bien situados para lograrlo: fundamentalmente el alzhéimer está caracterizado por el depósito de sustancia amiloide y el objetivo es detectar esa sustancia amiloide en sangre de manera precoz. Es decir, no esperar a que la sustancia ya esté depositada sino detectar alguna variante de ella previamente.

Alberto Núñez Feijóo dijo recientemente que uno de sus objetivos es que el IDIS sea puntero a nivel europeo. ¿Se han reunido ya con el nuevo conselleiro de Sanidade?

Si, el nuevo conselleiro de Sanidade es conocido desde hace muchos años, no es una persona nueva. No necesita información suplementaria de cómo está la investigación. Tras llegar al cargo se puso en contrato con nosotros. ¿Qué le pedí yo? Una sola cosa: una diapositiva. Esto es, un organigrama claro sobre la investigación biosanitaria en Galicia. No está bien estructurado el engarce de los institutos de investigación sanitaria, de quién dependen. Si no nos enteramos de dónde estamos es difícil estructurar la investigación de una forma adecuada. El tema de los fondos viene después. Más vale una idea y un compromiso claro de la Xunta de dónde está la investigación, cuál es su prioridad a este respecto plasmada por escrito y no con palabras grandilocuentes. Si uno sabe dónde está es más sencillo saber a qué puerta llamar.

¿Usted ha llamado a muchas?

Sí, y espero seguir haciéndolo. Hay que pelear cada partida presupuestaria, cada proyecto. Es imprescindible hacerlo por el bien de la institución, con mucho ánimo.

¿Hay promesas que se hayan quedado en palabras grandilocuentes?

He tratado con varios conselleiros y todos bien. No me he sentido engañado a nivel privado. Otra cosa son las grandes instituciones. Seguimos en el porcentaje del 1% del PIB para investigación y llevamos años entre 0,9 y 1,1, pero no despegamos. Esto sí es frustrante. La sociedad se acuerda de Santa Bárbara cuando truena: cuando alguien tiene problemas exige investigación.

Se hacen reclamaciones muy puntuales de algunos colectivos pero la sociedad en general no reclama mucho la investigación. La sociedad es muy inmediata y la investigación no es inmediata: invierte hoy y tendrás beneficios en 10 años. Los políticos hablan de forma grandilocuente pero a la hora de la verdad no ves resultados. Seguimos en el 1% del PIB.

¿Qué se necesita para investigar?

Vocación y paciencia. La investigación es frustrante si no te gusta y si tiras la toalla en seguida. Además hay que facilitar que el clínico que investigue tenga liberación de horas asistenciales, y que la investigación le dé beneficios en las OPE. Y después el secreto es que en tu trabajo te cuestiones continuamente lo que haces, si puedes mejorarlo.