Alba Oróns: “Es una falacia que la medicina estética sea banal”

Tras años ejerciendo la medicina estética en diversas ciudades de Galicia y Asturias, donde atendía pacientes procedentes de toda España, la Doctora Oróns inaugura en Santiago una moderna clínica formada por un reputado equipo de especialistas en diversos campos, que buscan mejorar la salud, el bienestar y la autoestima de sus pacientes. “Inauguro en Santiago como resultado de la gran demanda de pacientes que solicitan nuestros servicios médico estéticos, que viven en esta ciudad, y que son ya fieles durante años al método AO”. Santiago es la ciudad en la que reside desde hace años, y donde estudió su licenciatura en Medicina y Cirugía antes de cursar un Máster Universitario Especialista en Medicina Estética. “No existe ninguna clínica de medicina estética actualmente en la ciudad con un equipo médico interdisciplinar de estas características, y me parece necesario”.

Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), además de la Sociedad Gallega de Medicina Estética y de la Sociedad Portuguesa de Medicina Estética y formadora de FillMed España es una enamorada de su especialidad, de la que dice “Me permite hacer felices a otras personas. Gracias a la medicina estética la gente me dice “me siento más guapa, has subido mi autoestima, me siento mejor”. Gracias a lo que estudié, puedo ayudar a otros. Los años de experiencia me han demostrado que la medicina estética ayuda a otra gente a sentirse mejor y feliz, y no hay nada en la vida que supere la felicidad, nada”.

Y es que, tras años ayudando a sus pacientes a frenar las consecuencias de paso del tiempo, corregir imperfecciones que les acomplejan (como cicatrices complejas, asimetrías post accidentes...), problemas que les incomodan (exceso de sudoración, párpados demasiado caídos, lunares o verrugas en sitios incómodos...), o a sentirse más identificados con la imagen que les devuelve el espejo, se muestra así de rotunda:

“Banal, superficial o trivial son algunos de los conceptos que llevo escuchando durante años sobre la medicina estética. Creo que esto es una falacia, porque a lo largo de todos los años que llevo tratando a mis pacientes me he dado cuenta que, cuando se tratan, realmente, primero, se sienten más seguros consigo mismo, tienden a relacionarse mejor con otras personas y, tercero, son más felices.

Pero es verdad que mi trabajo no es fácil porque detrás de ello hay una parte científica y médica, están los años de experiencia y la intuición, además de que todo ello tiene que ir unido al arte.

La buena medicina estética no te cambia, te ayuda a cuidarte. Es importante que sigas teniendo los mismos gestos, que la gente siga reconociendo tu cara, que cuando te vean en la calle o tus amigos te vean en una comida te digan “qué guapo estás, qué guapa estás, qué bien estás, te veo menos cara de cansado o triste”, y no que te digan: “¿Qué te has hecho?”. La naturalidad, lo auténtico y la belleza de lo imperfecto es lo que busco con cada paciente que viene a mi clínica. Y de eso va la medicina estética”.

Los últimos tratamientos y los mejores profesionales

La medicina estética es una disciplina médica cuya demanda no deja de aumentar. Se estima que 4 de cada 10 españoles se han realizado algún tratamiento de medicina estética y que esta cifra, que lleva tiempo creciendo, aumentará en los próximos años. Pero, además, las técnicas y los tratamientos avanzan continuamente, lo que requiere de los buenos profesionales una actualización constante y un espíritu multidisciplinar.

“Mi Clínica es una clínica médico estética cuya propuesta de valor es la atención personalizada y totalmente individualizada. En realidad, está concebido como un centro médico con varias especialidades, donde la paciente se sumerge en un espacio de lujo y bienestar, y donde buscamos los mejores resultados logrados utilizando la sinergia entre ciencia y arte” explica “La medicina es cada vez más interdisciplinar y por ello, a la hora de configurar mi equipo me pareció fundamental contar con el apoyo de otros expertos que complementan los diagnósticos y técnicas médico-estéticas. Así podemos abordar cada uno de los casos desde diversos puntos de vista médicos para llegar a la mejor solución para el paciente”.

El equipo, encabezado por la Doctora Oróns, cuenta también con otros reputados especialistas, como la Doctora Lorena González (especialista en Ginecología), el Doctor Iván Arazo (especialista en anestesiología), el Doctor Hugo Valenzuela (especialista en rinomodelaciones), el Doctor García Rielo (especialista en Cirugía Maxilofacial) y la Doctora Sánchez Aguilar (especialista en Dermatología).

“Para mí es un sueño cumplido el llegar a unir a un equipo de doctores inteligentes, listos, científicos, generosos y maravillosos médicos que, al igual que yo, aman la medicina y el trabajo duro” asegura la Doctora Oróns.

Ese equipo médico multidisciplinar es fundamental en los protocolos de actuación “En nuestra clínica el diagnóstico es una parte fundamental del proceso. Personalmente, atiendo a cada paciente y, en función de sus preocupaciones y situación, planteo el caso al resto del equipo médico, y le ofrecemos distintas alternativas de tratamiento personalizado. El que exista un equipo médico potente detrás en la propia clínica también es fundamental para las revisiones posteriores y para atender las inquietudes de cada paciente en los días posteriores a los tratamientos”.