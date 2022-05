Alboradas, tradición y folk son teloneros del ansiado ‘verbeneo’ en el Obradoiro

Llegó el día grande de las Fiestas de la Ascensión y Compostela tiene preparada una amplia gama de actividades con las que animar a toda la ciudad. Entre ellas, como de costumbre, destacan las actuaciones musicales que se sucederán a lo largo de todo el día.

Ayer el concierto de Los 40 Pop inició las celebraciones en A Quintana con un gran ambiente, que seguro que se repetirá hoy en los siguientes conciertos.

El día arrancará con la alborada a cargo de AV/AV Brañas de Andrés, a partir de las 10.00 horas. Una vez finalizado a las 12, tendrá lugar en A Quintana el concierto De cofias e monteiras, a cargo de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela y la Asociación do Traxe Galego, con la participación además del grupo de baile y música tradicional Brincadeira.

Por la tarde llegará uno de los platos fuertes de estas fiestas, Folk na Rúa, que animará el casco histórico desde las 18.00 horas. El Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia, la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar y la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos ofrecerán sendas actuaciones en tres plazas emblemáticas de la almendra. Cada una durará media hora, y una vez finalizada, cada grupo se trasladará hasta otra de las plazas, intercambiando posiciones, para ofrecer otra media hora de espectáculo. El Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia empezará en la Praza de Santo Agostiño, se trasladará a las 18.30 a la Praza de Cervantes y a las 19.00 al Toural. Por su parte, la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar actuará en las mismas franjas horarias siguiendo este orden: Praza do Toural, de Santo Agostiño y Praza de Cervantes. Y por último, la Agrupación Folclórica Cantigas y Agarimos partirá desde Cervantes hasta O Toural y concluirá en Santo Agostiño.

Finalizado este curioso triángulo de actuaciones, a las 19.30, los tres grupos se reunirán en la Praza das Praterías para ofrecer una gran actuación conjunta con la que se pone el punto y final a Folk na Rúa.

Y tras todo esto, dos de las actuaciones más esperadas amenizarán esta noche. En la Praza da Quintana, The Sey Sisters hará gala a las 22.00 horas de sus espectaculares voces y de su estilo pop, impregnado de sonoridades africanas, dado el origen ghanés de las tres hermanas que conforman el grupo.

Simultáneamente, en la Praza do Obradoiro, la París de Noia ofrecerá una de sus últimas actuaciones antes de iniciar su habitual gira de conciertos veraniega por Galicia, que con total seguridad volverá a mover a miles de jóvenes gallegos hasta su escenario. La orquesta, que constantemente actualiza su repertorio musical con las canciones más exitosas del momento, espera llenar el Obradoiro esta noche atrayendo tanto santiagueses como a turistas y gente de los alrededores de la ciudad.