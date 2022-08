Alerta por la sequía: exigen medidas urgentes para el máximo ahorro de agua

Santiago. Tras la grave situación de seguía que se está viviendo en Galicia, la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, mostró ayer su “preocupación” dada la situación de sequía prolongada que atraviesa la comunidad gallega. En concreto, la conselleira se muestra especialmente intranquila tras la prealerta por escasez de la cuenca del Río Lérez, en Pontevedra, pero ha pedido al Ayuntamiento de Santiago que implante medidas de ahorro de agua para no comprometer también la cuenca del río Tambre.

En este sentido, Vázquez apunta a la prioridad de dos cuestiones, el “garantizar el abastecimiento de la población y el caudal ecológico de los ríos”. Se trata de un asunto que se han tomado muy en serio y se han puesto ya manos a la obra realizando, según afirma, “un seguimiento exhaustivo diario”, pidiendo “a las administraciones locales, con competencia en garantizar el abastecimiento, que tomen medidas de ahorro de agua y que eviten consumos innecesarios”.

Son varios los ayuntamientos como los de Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu y Pontecaldelas, cuyo abastecimiento de agua depende del actualmente exiguo caudal del río Lérez. Por ello, se habían acordado ya con la Xunta unas medidas a establecer en lo que concierne al ahorro, como puede ser cerrar las duchas de las playas, prohibir el llenado de piscinas, el baldeo de las calles o los lavados de coches, así como buscar y detener posibles fugas de agua en la red de abastecimiento.

El caudal del río Lérez cayó en los últimos 20 días un 73 % como consecuencia de la sequía prolongada y las temperaturas extremadamente elevadas de los últimos días, una situación que podría prolongarse en este mes de agosto. Ante esto, la conselleira ha señalado que es necesario estar “vigilantes”, ya que si se respetan las restricciones y se actúa con responsabilidad, “no sería necesario tomar medidas más drásticas”.

No obstante, estas medidas no son suficientes si no se hace hincapié en la necesida de “sensibilizar a la sociedad” para no tener que endurecer más las medidas o comprometer el abastecimiento. En este sentido, la conselleira ha manifestado que son “pequeños gestos” los que influyen mucho en controlar el consumo. Asimismo, recuerda que la situación del río Lérez “es muy singular”, ya que no es un río “muy caudaloso” y abastece a mucha población, sin tener además un embalse de abastecimiento que garantice reservas. Esto es, precisamente, lo que “hace que la cuenca del Lérez sea una cuenca sensible, y por eso estas medidas de restricciones que están ya implantadas son muy importantes”, ha puntualizado Vázquez. Asimismo, habló del Tambre, que si bien es cierto que “preocupa menos que la del Lérez”, no hay que “bajar la guardia”, afirmó la conselleira. El Tambre, siendo más caudaloso, no cuenta con un embalse de abastecimiento, por lo que Vázquez ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Santiago para que implante las mismas medidas que los municipios pontevedreses con el objetivo de evitar “cambiar de escenario y que la situación empeore”, ya que, en sus palabras, “vemos cómo se están realizando riegos municipales, que muchas veces lo que se riega es casi el asfalto, y yo creo que medidas de sensibilización y control de consumo en el río Tambre también son importantes”, concluyó. ecg