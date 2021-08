Alerta por las falsificaciones de productos del Xacobeo y Pelegrín

Camisetas, sudaderas, mochilas, gorras... Son muchos los productos con motivos xacobeos que podemos encontrar estos días en las tiendas de recuerdos de Santiago. Muchos de ellos no pertenecen a la marca oficial de la Xunta, licenciada por la empresa Platacero, sino que son falsificaciones procedentes de una empresa de Málaga. Los agentes han solicitado en un primer aviso a los establecimientos que no pueden comercializar sin licencia productos falsos, y se les ha requerido para que retiren inmediatamente todos aquellos productos que no tengan en la etiqueta el sello del registro que certifique que es un producto oficial.

“Las perjudicadas son tanto las tiendas, la licenciataria y, por supuesto, la Xunta. Cualquier logotipo que incluya Xacobeo 2021 y la marca Pelegrín debe ser oficial. La licenciataria máster vela por los intereses de esos productos. Por eso, en las inspecciones rutinarias que realizamos detectamos esas falsificaciones”, explican desde la empresa licenciataria, Platacero. De momento, tras realizar inspecciones en una veintena de tiendas, se localizaron falsificaciones en cinco de ellas. Desde los comercios, los responsables mostraron el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo: “Las tiendas no lo sabían, pero deben retirar el producto para evitar problemas porque el siguiente paso que daríamos nosotros sería avisar a la Policía, que se presentaría en la tienda”, indica la empresa, y ahí continuaría el proceso judicial.

En los casos detectados, la principal responsable es una empresa de Málaga que, no solo tiene distribución a cualquier parte, sino que además ofrece compra online directa de los productos falsificados. Dicha empresa recibió las debidas advertencias de Platacero sobre el delito de falsificación cometido. De cara a los clientes que tengan dudas cuando compren un producto de este tipo, la empresa explica que todos ellos constan de una etiqueta holográfica que indica la oficialidad del producto, entre otras medidas de seguridad internas que refuerzan esa primera barrera de garantía. La Xunta, a través de la oficina de Turismo de Galicia tiene registradas en la OEPM las marcas Xacobeo 2021 y Pelegrín y el uso indebido de las mismas conlleva una infracción muy grave contra la propiedad industrial. Además, al margen de las sanciones, daños y perjuicios que se pudieran ocasionar cuando no se ha realizado una autorización previa o el licenciamiento de los productos, la Xunta advierte de este acto sería considerado una piratería industrial al utilizar ilegalmente una marca y confundir a los clientes.

Este delito se encuentra regulado en el artículo 274 del Código Penal, que determina que será castigado con penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.