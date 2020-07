Alerta por un vertido de color marrón en el Sar

medioambiente. Un vecino de Santiago alertó ayer al programa Compostela en la Onda del problema que estaba sucediendo en el río Sar. A la altura del estadio Multiusos, las aguas del río presentaban una mancha de color marrón claro, que desató todas las alertas en la zona, y se dio el correspondiente aviso a los responsables municipales para que tomaran medidas y averiguaran qué era lo que había sucedido. Al parecer, todo se trató de un problema derivado de unas obras que se estaban llevando a cabo en las proximidades, y la situación no presentaba mayor problema que el aspecto lamentable que ofrecía el cauce fluvial. El problema no pasó a mayores, pero entre los residentes en la zona y quienes acuden a pasear en ella existe una cierta preocupación porque no es la primera vez que en las proximidades de esta instalación deportiva se aprecian problemas por algún tipo de vertido debido a lo poblado que se encuentra el entorno del cauce. ecg