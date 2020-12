‘‘Alfa y Lewis’’, el dúo de música urbana que ha arrasado tras la cuarentena

La música urbana es el género rey entre la mayoría de los jóvenes hoy en día, y si a esto le sumamos las infinitas posibilidades de hacer música y publicarla para que otros la escuchen, ya sea en redes sociales, Youtube, Spotify..., nos encontramos con que muchos jóvenes se animan a hacer su propia música. Lo que no es habitual, es el crecimiento exponencial que han tenido Santiago Solar y Carlos Chamosa, más conocidos como ‘‘Alfa y Lewis’’, quienes, en tan solo 5 meses, y con 4 canciones, han sumado más de 100.000 visualizaciones en Youtube.

Santiago (Alfa), de 24 años, trabaja y vive en Santiago de Compostela, y su primo Carlos (Lewis), de 18, es estudiante y vive en A Estrada. Comenzaron su andadura juntos durante la cuarentena cuando Santiago, tras ver una historia de su primo en Instagram en la que salía cantando y que había logrado un número importante de visualizaciones, le propuso la idea de hacer un proyecto musical.

Santiago al tener su propio trabajo puede costearse su parte de los gastos, mientras Carlos, al estar estudiando, tiene la suerte de contar con el apoyo económico de sus padres, y, en palabras de Alfa: ‘‘Ojalá la situación de la pandemia mejore, creo que la mejor forma de obtener ingresos en la situación que estamos actualmente sería haciendo conciertos en alguna sala, tenemos previsto realizar algún concierto en A Estrada cuando todo vaya mejor’’.

¿Por qué decidisteis empezar el proyecto?

Carlos: Yo ya cantaba de pequeñito, me encanta cantar y siempre fue mi afición, pero nunca tuve la valentía de mostrarlo en público, cuando mi primo me habló para hacer el proyecto musical, no veía la razón para no hacerlo.

Alfa: Tenía ganas de empezar un proyecto musical, yo era Dj y mi padre era músico. Tenía algún que otro contacto en la música, así que cuando vi la historia de mi primo y la repercusión que tuvo vi la oportunidad para empezar.

¿Cuál creéis que es la razón por la que tenéis tantas visualizaciones en apenas 5 meses?

A la mayoría de gente de nuestra edad le gusta el trap, el reggaetón, y el rap. En Galicia vimos que ya había mucha gente haciendo rap, pero no tanta en el mundo del reggaetón y el trap, así que decidimos optar por ese estilo de música, a parte, no se ven muchos dúos de jóvenes en el panorama. También creemos que fue clave que pusiesen nuestro primer tema ‘‘Sin saber que hacer’’ en la radio de A Estrada, al mes ya teníamos alrededor de 15.000 visualizaciones y que tras sacar alguna canción más nos haya contactado la Televisión de Galicia nos ha tenido que dar un empujón muy grande. Pero sin duda, el boca a boca tanto en A Estrada y en Santiago de Compostela ha sumado mucho. Hay mucho trabajo detrás de nuestras canciones y agradecemos muchísimo todo el apoyo que estamos recibiendo.