Alfonso XII, o primeiro rei que presentou en persoa a Ofrenda

O acto da Ofrenda ao Apóstolo Santiago, celebrado cada 25 de xullo, é unha ceremonia de séculos de antigüedade que require dun protocolo axeitado. Experta no tema, Sonia Mira levaba traballando no Concello dende 1992: tanto na Alcaldía como a cargo, durante catro anos, da organización do Departamento do Protocolo. Tiña a experencia, pero quería investigar aínda máis neste eido. Foi por iso que comezou o Grao de Protocolo e Organización de Eventos da Universidade do Atlántico Medio. Como colofón dos seus estudos, elaborou un traballo de fin de grao profundando no tema que máis espertaba o seu interese, baixo o título Protocolo y Ceremonial en las Ofrendas Regias al Apóstol Santiago. “O acto máis importa a nivel de protocolo en Santiago é a Ofrenda ao Apóstolo, xunto cos fogos artificais do 24 de xullo”, sinala.

As orixes deste acto datan de 1643, cando a Ofrenda foi instaurada a perpetuidade por Felipe IV. Porén, ningún monarca titular asistíu á cerimonia persoalmente ata Afonso XII en 1877. “Como dato curioso, o primeiro Ano Santo no que se reinstaurou a Ofrenda foi en 1976, coa visita de Juan Carlos I, dona Sofía e a familia ao completo. As infantas Elena e Cristina aínda eran unhas nenas e o príncipe Felipe era moi pequeno. Foi o primeiro ano de Juan Carlos I como monarca, despois do franquismo. A partir de aí veu tódolos Anos Santos a Santiago, pero só en compañía da raíña”, explica Mira.

Este é o primeiro Ano Santo do reinado de Felipe VI. “Veu a Santiago en 2014, coincidindo co aniversario do Alvia, para manifestar o seu apoio. Volveu en 2020, coa raíña Letizia. Non houbo ningún tipo de acto protocolario, só asistiron á misa, por motivo do covid. Tamén para pedir o Apóstol”, explica Mira. Segundo a experta, o feito de que este ano o rei asistise acompañado da familia real —pois ademais da raíña Letizia, con el acudiron a princesa Leonor e a infanta Sofía— é un xesto moi significativo: “É un pouco renovar o compromiso da Coroa co patrón de España, nun momento, penso, delicado para a monarquía. Non deixa de ter signficación o feito de que viñera coa princesa Leonor e a infanta Sofía. O titular é el, o rei, pero que veña con toda a familia real é unha maneira de dar visibilidade a unidade a ao compromiso da Coroa”, sinala Mira.

A “familia real son os reis e as súas fillas, mentres que o resto xa é a familia do rei”. A visita a Santiago do pasado domingo, segundo subliña Sonia Mira, “amosa a continuidade da Coroa coa princesa Leonor”, é dicir, renova o seu compromiso. “O Apóstolo é o patrón de España, o símbolo da unidade do país. Non deixa de ser un xesto cun significado”, resolve. Pero aínda queda por diante todo un Ano Santo, no que poderemos ver se o rei volve acompañado de toda a familia.

O acto da Ofrenda do Apóstolo ten dúas dimensións, unha civil e outra eclesiástica. Por iso ten lugar en dous espazos diferenciados, que son a Praza do Obradoiro e a propia Catedral de Santiago. A secuencia da Praza do Obradoiro difire en función do tempo histórico e das súas correspondentes normas de protocolo. Na actualidade, o rei é recibido con honras militares, como está regulado nun Real Decreto. “Chega e é recibido polas primeiras autoridades a pé de coche. Os reis colócanse nun podio coas autoridades ao seu lado, para escoitar o himno nacional. O rei pasa revista á formación, e logo van en comitiva civil e eclesiástica”, explica a experta. Claro que este ano foi algo diferente.

Dende 1993, o habitual é que a comitiva eclesiástica, encabezada polo arcebispo e toda a curia, saia de Praterías en procesión e faga un encontro coa comitiva civil —as autoridades,encabezadas polos reis— na praza do Obradoiro. Non foi así este ano, onde non houbo procesión eclesiástica por mor da COVID-19; senón que o arcebispo recibíu directamente ao monarca na Catedral. “Son actos moi medidos en tempo, todo vai moi regulado. Sería cando se retiran as tropas militares que entraría a comitiva eclesiástica no Obradoiro, para reunirse coa civil e xa entrar na Catedral de Santiago á liturxia”, apunta Sonia.

O protocolo ceremonial da misa, segundo a estudiosa, non sufríu grandes modificacións ao longo da súa historia. “Algo que chamou a atención este ano é que por primeira vez o rei non utilizou o chaqué, senón un traxe escuro. Segundo as normas de etiqueta, se el viste o chaqué, os demais invitados tamén deberán facelo nun acto desta natureza”, conta. Existen outras decisións de protocolo, como entregar o bastón de mando do alcalde. Historicamente é o alcalde quen convida ás autoridades civís, e o arcebispo quen invita a participar no acto relixioso.

“Apetecíame investigar un pouco máis sobre este acto concreto. Levo traballando nel dende 1992, e aproveitando a investigación puiden facer este traballo de fin de grao”, explica Mira. Foi, ademais, un traballo académico recoñecido coa máxima nota. Cursar este grao tamén lle servíu para explorar outros aspectos do protocolo, se cadra menos relacionadas coa súa área de experiencia, a institucional. “Obtés unha perspectiva máis ampla doutro tipo de actos, abreche as portas a coñecer o protocolo de actos de toda clase. Ata agora, os responsables de protocolo das institucións non tiñan estudos regulamentados, coma este”, conclúe.