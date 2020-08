Algo ten que estar fallando

TEMPO DE VELUTINAS. Hainas a mazo. Voan, parsimoniosas e lentas, cheas dunha insospeitada maxestosidade que se diría propia dun zepelín, dun daqueles dirixibles ós que nada apuraba e podían bombardear a pracer as trincheiras do inimigo, cidades enteiras, fábricas ou o que fora. Así voan elas, as velutinas. Sen urxencias. Disque se non as molestas non atacan. Disque.

Hai unhas semanas, unha delas, sen vir a conto, espetoulle o seu aguillón á miña filla máis nova. Cravoullo na deda maimiña do seu pé esquerdo. Deixoullo coma unha pequena berenxena, acaso coma un pequeno pemento, máis xa non lle podía inchar. Deixoullo inchado e roxo, e algo tumefacto. O caso é que, alporizado, saín con ela camiño da casa dun amigo médico, convencido da inutilidade de me achegar, xa non digo de chamar a un centro de atención primaria, sabedor do difícil que é, diríase do imposible metafísico que resulta ser, o feito de que nun deles descolguen o teléfono.

A CASA do meu amigo está cerca da miña, según un colle a recta que leva a Sanín e ascende por unha das costas que suben ó Reboredo. É doada de localizar, pero ten outra semellante ó seu carón, as dúas illadas e brancas. Coa intranquilidade da ocasión e maila urxencia de que se producira unha reacción alérxica á miña filla en calquera momento, aparquei o coche diante da do seu veciño e non na do meu amigo. Fíxeno coa mala sorte de que el chegou tras miña e non puido entrar co seu coche á súa finca.

Desculpámonos, a miña filla e máis eu, canto nos foi dado porque moito non nos escoitou. Mesmo o meu bo amigo deu as explicacións oportunas, inda non lle preguntei con que resultado. Ó chegar de volta a casa o meu coche tiña unha raiadura desas cabronas, feitas cunha chave manexada, cunha habelencia insospeitada, por unha man que eu nunca tería sospeitado vil. Así que xa saben, se veñen por eiquí non deixen o coche diante dunha casa branca por moita que sexa a urxencia que os mova.

O da miña filla arranxouse cunha inxección de Urbason e unha graxea de Polaramine grazas á prudencia, sabedoría e calma do meu amigo. O rallazo da chave vai requirir unha intervención máis custosa, certo que tamén menos urxente. Isto das urxencias médicas da moito do que falar.

CANDO EU ERA MARIÑO, daquela cando os da pesca podían tirar mareas de once meses sen tocar terra e os demais pasar un par de anos sen disfrutar de vacacións, daquela, se alguén se puña enfermo a bordo había que chamar por radio a unha emisora italiana e facelo cun debuxo do corpo humano á man. O debuxo estaba dividido en zonas tal e como as que locen, nalgunhas carnicerías, os corpos de porcos e vacas de xeito que a clientela saiba os nomes das carnes unha vez despezados que son os animaliños todos de El Señor cando se nos ofrecen coma manxar de boca. Vacas e porcos maiormente. Hai outros que non son de boca, pero a eses chámanlles praceres.

Logo de chamar, respondíanche dende a emisora e ti ías indicándolles o número da zona do dolor e respondendo logo a unha serie de preguntas que che ían facendo según un protocolo feito pra cada zona ou pra cada síntoma. A verdade é que como te dera un cólico miserere ou tiñas un porto cerca ou realmente entoabas o cántico de defuntos.

vivimos tempos de andazos e velutinas, dicíalles. O andazo é o do coronavirus e mata máis xentes que os aguillóns das avespas asiáticas. Pero se tes unha situación de urxencia vas servido se intentas que che collan o teléfono nun centro de atención primaria e millor ha ser que teñas de man a un amigo médico que che bote unha, a súa, e che solucione o problema.

Os estados de unanimidade nunca foron do meu agrado. Cando lin as diatribas que Francisco de Quevedo lanzaba contra os médicos e imaxinaba a opinión colectiva que suscitaron no seu tempo, sempre me viñan á cabeza ós galenos honrados que sen dúbida viviron e exerceron a arte de sandar naquel tempo non tan lonxano como adoitamos pensar.

CANdo a aínda recente resposta coa que a xente homenaxeou ó colectivo médico eu sumeime a ela, como non podía ser menos. Agora xa sei que os estados de unanimidade seguen a ser inconvenientes. Os estados de unanimidade non son bos. Distraen moito. Este tampouco de hoxe tampouco non o é. Os médicos que eran bos e responsables antes da pandemia agora son dobremente bos e dobremente responsables. Pero os que eran malos non só o seguen sendo senón que agora o son por partida dobre. Iso ou que o sistema falla. Un sistema bo fai que un mal médico resulte menos malo. Non quero pensar o que pode resultar dun mal sistema ou dun deteriorado e sen respostas adecuadas ás novas necesidades.

Ó MILLOR ESTOU equivocado, pero sospeito que o sistema arbitrado pra substituír as consultas presenciais por outras telefónicas, alleas de debuxos e carentes da hermenéutica da que, mal que ben, eran dotados os mariños mercantes de hai anos, non sei se tamén os de hoxe, non facilita moito as cousas chegada a hora de atallar doenzas e paliar males necesitados dunha urxencia diagnóstica ou doutra terapéutica. Iso só e posible, ou cando menos moito máis levadeiro e, seguro que con mellores resultados, se as chamadas son feitas cós médicos do 061 antes que con aqueles que nos atenden nos centros médicos das pequenas vilas e lugares.

Algo ten que estar fallando. Non só no caso das consultas médicas levadas a cabo por vía telefónica, senón tamén no intento de atallar unha crise sanitaria que se vai espallando día a día por moito que pretendamos ignoralo e por moito que ese colectivo médico dos profesionais que agora son dobremente bos se esforce en atallala. Os outros, imos dicilo así, van facendo o que poden... no millor dos casos. Menos mal que non son moitos, pero haber hainos. En calquera caso se acoden a eles en coche miren ben en onde o deixan aparcado, hailles xentes moi rallantes.