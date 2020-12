Algún despistado pero ninguna sanción en la primera tarde sin coches en la praza de Mazarelos

La esperada peatonalización de la praza de Mazarelos ya es una realidad desde que ayer por la tarde comenzó el cierre al tráfico general en esa zona y en San Fiz. Tal y como explicaba ayer el concelleiro de Presidencia, Sindo Guinarte, esta era la única parte del casco histórico en la que faltaba dar este paso. Son muchos los que consideran que era necesario para un entorno que forma parte del Patrimonio de la Humanidad.

Estos primeros días son más un ensayo que una aplicación rigurosa de la norma. Es decir, los agentes municipales advierten a todo aquel que intente circular -sin ser residente- o aparcar que ya no se puede hacer pero no proceden de momento a sancionar. “Queremos consolidar ben esta primeira fase”, explicaba ayer el concelleiro de Movilidad, Gonzalo Muíños. A este respecto, afirmó que él mismo tuvo ocasión de recordar a algún despistado que ya no se puede estacionar en la zona.

Algunos de los que más han celebrado este paso han sido los integrantes de la Asociación Cívica Composcleta, quienes consideran que el casco histórico no debe estar invadido de “camións nin de grandes furgonetas. Pouquiño a pouquiño hai que ir demostrando ós comerciantes que outro modelo é posible e que xa funciona noutras cidades. Queremos cidades cómodas e bonitas para as persoas e nestas sobran moitos vehículos a motor”.

También algunos vecinos de la ciudad recordaban estos días que el arco de Mazarelos es la única puerta antigua de entrada a la ciudad que queda y que no puede soportar el tráfico que venía siendo habitual. “Non se pode usar a praza como rotonda”, expresaba un residente de la zona. En este sentido, otro residente, Anxo, pedía que se limpiase y arreglase el arco, y que se mantenga la ausencia de tráfico por él. En ese sentido, Rosa recordaba que en lugares como Pontevedra se ha aplicado un modelo de eliminación del tráfico y que ha funcionado ya que “non é necesario chegar co coche ata a porta dos sitios”.

De forma general, la peatonalización era deseada por los vecinos de la zona, aunque tienen sus reservas sobre la forma en la que se ha desarrollado y siguen insistiendo en que se necesitan plazas en zona verde para aparcar. La Asociación Fonseca de Veciños da Zona Histórica lleva meses solicitando que se incluya una zona verde en el proyecto de peatonalización para facilitarles el día a día a la hora de descargar las bolsas de grandes compras o para poder aparcar cerca de casa mientras vuelven del trabajo para comer.

LAS PRACEIRAS. Uno de los sectores que afronta con más preocupación la peatonalización de Mazarelos es el colectivo de vendedoras de la Praza de Abastos, a quienes afectará la fase 2, es decir, cuando el proyecto se extiende también a las mañana. “Muchos no durmieron la noche en la que el ayuntamiento explicó la decisión”, afirma Marta Rey, gerente del Mercado. Considera que es un error pensar que la mayor parte del público acude a pie a realizar sus compras.

Así, la gerente del mercado compostelano afirma que la mayoría de los que acuden a hacer sus compras lo hacen en coche. “No se puede venir caminando para después tener que cargar hasta cinco kilos de compra, que entre fruta y pescado son fáciles de juntar”, explicaba. Ya han trasladado al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, sus preocupaciones y este quedó en darles una respuesta a lo largo de la semana.

Otros de los que más han expresado sus quejas han sido las familias que forman el AMPA del colegio Nosa Señora dos Remedios, en As Orfas, que consideran que se les ha informado tarde y que no se les ha dado la oportunidad de dialogar. Recuerdan asimismo que la solución propuesta, redirigirlos al aparcamiento de Belvís, no supone una mejora dada la saturación que ya sufre ese espacio.

DISCONFORMIDAD. A este respecto, los portavoces de los grupos municipales de la oposición han pedido soluciones al equipo de gobierno. Desde Compostela Aberta y BNG solicitan al PSOE que dialogue con los afectados y afirman que se ha comenzado la peatonalización sin tener todos los cabos atados, especialmente en lo relativo al comercio en la Praza de Abastos. Desde el PP exigen una alternativa viable al problema planteado por las familias del colegio de As Orfas y rechazan la solución de estacionar en el entorno de la Sala Capitol, donde también hay otros colegios próximos.