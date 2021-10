Almáciga: proposta para mellorar a seguranza viaria e os servizos públicos

BNG. O grupo municipal do BNG traslada ao Pleno unha batería de reclamacións da zona da Almáciga co fin de incrementar a seguranza viaria, a mellora dos servizos públicos e as actuacións municipais. “Veciñanza da zona da Almáciga trasladou a necesidade de mellorar a seguranza viaria nas rúas de Touro e de Teo, coa instalación dun espello que facilite a visión para as persoas condutoras que transitan por esa vía, posto que na actualidade hai risco de sufrir colisións ao descoñecer se se aproximan outros vehículos nese cruzamento”, explicou Navia Rivas. Outra das queixas da veciñanza é polo cambio de emprazamento dos colectores de residuos que, de situarse nun extremo da rúa de Teo, provoca que persoas maiores con dificultades de mobilidade que residen neses edificios teñan problemas para depositar as bolsas se teñen que desprazarse esa distancia. REDAC.