Alta inserción laboral nos cursos da Área empresarial do Tambre

Santiago. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) está a finalizar o Programa Integrado de Emprego 2020/21, financiado pola Xunta con fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal, a través do servizo de Programas Mixtos da Dirección Xeral de Formación e Colocación. Nesta edición, traballou con 100 mozos e mozas menores de 30 anos con baixo nivel de estudos e mulleres desempregadas con diferentes niveis formativos. Xestionáronse 113 contratos de traballo, con maior índice de inserción nos sectores da loxística, almacenamento e hostalaría. O programa, que comezou en novembro de 2020, contou con formación en preparación de pedidos, prevención de riscos laborais, atención ao cliente, venda e marketing online, de dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil, entre outras. Realizáronse 27 accións presenciais, cunhas 708 horas, ademais das 160 acción en liña durante 5.150 horas na plataforma online. Outra cuestión que se traballa é a realización de prácticas profesionais non laborais en empresas da contorna para que os participantes adquiran habilidades e hábitos de traballo. ecg