Altercados reincidentes en la praza do Toural

SUCESOS. Como lleva ocurriendo desde hace meses, durante la tarde de ayer se produjeron en el entorno de la praza do Toural incidentes provocados por personas habituales de la zona. La mayoría de ellas son sin techo y transitan la plaza o directamente pernoctan allí. Algunas son consumidoras asiduas de alcohol que, al encontrarse en estado de embriaguez, alteran el orden público y se meten con la gente que pasa por allí. Estos hechos no son nuevos, sino que se llevan produciendo durante meses, lo que provoca que los agentes de la Policía Local tengan que estar vigilando el entorno durante casi todo el día. De hecho, durante la tarde de ayer, se pudo ver en la esquina de la Rúa do Vilar un coche patrulla supervisando e incluso interveniendo a las personas implicadas para intentar restaurar la normalidad. Los vecinos y comerciantes del entorno lamentan los altercados y piden al Concello una solución que, visto lo visto, no parece haber llegado aún. ECG