Alumnado do Lamas de Abade en folga urxente por mor das obras e as malas condicións nas aulas

manifestación. A xunta de delegados do IES Lamas de Abade convocan unha folga estudantil urxente como resposta as innumerables queixas por parte do alumnado por mor das obras.

Así, o alumnado diríxese a inspección educativa e a unidade técnica xeográfica, manifestando a súa disconformidade coa situación e que exporán na manifestación que terá lugar mañá 13 de outubro .

Entre as demandas do alumnado, segundo un comunicado por parte da xunta de delegados do instituto, destacan de maneira especial unha solución inmediata para a axilización das obras, que “deberían de terse realizado antes do comezo do curso e de non ter cumplido o prazo establecido para a finalización das mesmas, atrasar o inicio das clases”, sinalan. Así mesmo, destacan “a inconformidade do alumnado ao ter que pasar algúns días até oito horas en aulas sen ventilación exterior algunha e sen luz natural de ningún tipo, afectando isto ao rendemento educativo e saúde mental do alumnado”, explican no comunicado. Sinalan ademais a imposibilidade de seguir as clases correctamente debido ao constante ruído das obras, así como a “falta de seguridade” nas aulas por mor destes traballos, chegando a producirse derrumbamentos e extravío dos equipos do laboratorio.

Así, a xunta de delegadosreivindica, alén da axilización das obras, a posibilidade de realizar o seguimento das clases de forma telemática debido as condicións ambientais das aulas. Esixen tamén a “reposición inmediata de todo o material extraviado nas obras por parte dos responsables do estrago”.

No relativo a ventilación das aulas, esixen “buscar solucións para poder manter unha ventilación das clases e coa iluminación natural adecuada”. Por último, entre as súas demandas, piden “a implementación dunha escoita activa ás propostas do alumnado”. ecg