Alumnos olímpicos en Raxoi

RECEPCIÓN. O Pazo de Raxoi acolleu onte aos alumnos que durante este curso escolar obtiveron algún posto destacado nas olimpiadas das distintas materias. Por parte do IES Rosalía asistiron os estudantes Álvaro Pallas Otero, Cristina Troiteiro Nouche, Cayetana Mato Pérez, Yago Sánchez Iglesias, Irene Armesto Méndez, Emiliano Sánchez Velazco, Sara Varela e Mario Blanco López Do Colexio Peleteiro: Mario Freire Arias, Luis García Romarís, Da Ye, Cástor Rodríguez Martín, José Valiño Vidal, Francisco José Negreira Gómez, Daniel Neira Gestal e Pablo Granja Lamelas. E do IES Antonio Fraguas, Noela Sanjurjo. ECG