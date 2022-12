Alumnos poderán optar con fotos de Instagram ó premio Cidade Patrimonio

Santiago. Alumnos de ESO e FP das 15 cidades do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade poderán participar no concurso de fotografía en Instagram A túa cidade, o teu patrimonio en Rede, con premios de 500 euros para as mellores fotos de cada un dos municipios do Grupo. Pola súa banda, os alumnos de 5º de Primaria teñen dispoñible a liña tradicional do certame que consiste na elaboración de proxectos sobre outra cidade patrimonio do Grupo coa que resulten emparellados.

Os 15 gañadores desta sección poderán coñecer persoalmente a cidade sobre a que elaboraron os seus proxectos nunha viaxe de tres días. O presidente do Grupo e alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presentou hoxe a IX edición do certame pedagóxico ‘Aula Patrimonio’, que para este curso 2022-2023 incorpora unha nova liña de concurso baseada na linguaxe audiovisual e dirixida a estudantes de Secundaria e de Formación Profesional, entre outras novidades. ecg