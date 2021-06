Aluvión administrativo en los centros de salud a cuenta de los certificados de vacunación

Muchos de los vecinos de Compostela ya vacunados que deseen obtener su certificado de vacunación -necesario para viajar sin PCR o test de antígenos- se habrán enfrentado recientemente a la necesidad de obtener la Chave 365 de la Xunta, la clave que permite acceder a la plataforma digital É-Saúde para obtener el certificado. La elevada demanda ha provocado un auténtico aluvión administrativo en muchos de los centros de salud compostelanos. Es el caso del centro Concepción Arenal que, con el fin de organizar el proceso y no verse saturado, ha establecido una franja horaria de mañana y otra de tarde para obtener la cita que permita solicitar la clave u obtener directamente el certifico.

Según algunos usuarios, pese a que hay un abanico de horas delimitado, esto no se indica con anterioridad por lo que, tras realizar una larga espera, se han encontrado con la situación de no poder obtener la clave por estar fuera del horario estipulado a tal fin. Asimismo, también hay esperas largas en momentos puntuales dentro de las horas previstas para obtenerla. En el caso de otros centros de salud, como el de Fontiñas, también han notado el aumento de trabajo burocrático, y afirman que no les vendría mal un aumento de personal.

En este sentido, desde el área sanitaria recuerdan que, con el comienzo de la pandemia, se aumentó en los centros de salud en los que era físicamente posible -en los que había espacio- el número de efectivos para atender el teléfono o para completar otros trámites. “En algunos no fue posible porque tienen un edificio más reducido”, indican desde fuentes sanitarias, que recuerdan que el proceso lógico es obtener la clave en el centro y después descargar en casa el certificado. Dicho documento se puede llevar directamente en el teléfono móvil sin necesidad de imprimir, indica toda la información respecto al proceso de vacunación de ese paciente. En primer lugar, lo que se puede ver en el certificado, gratuito y en tres idiomas -gallego, castellano e inglés-, es un código QR, cuya función se basa en garantizar la autenticidad del mismo si se precisa escanearlo. Seguidamente se recogen tres cuadros con los datos personales del paciente, el tipo de vacuna inoculada y el lugar en el que este proceso se llevó a cabo: fecha de administración, laboratorio al que pertenece la dosis, lote y centro al que se acudió para el pinchazo.

CONTAGIOS. Actualmente, hay solo 126 personas contagiadas en el área sanitaria de Santiago y Barbanza. Este mes de junio es el primero en el que se baja de los 200 casos desde agosto del pasado verano, cifras muy bajas en comparación con el pico de 3.485 contagiados del pasado 29 de enero: fue el peor dato de toda la pandemia en el área sanitaria. La buena evolución también se refleja en el número de personas hospitalizadas: tan solo 5. De ellas, sola una se encuentra en críticos, lo que ha supuesto un alivio para la presión hospitalaria del Clínico compostelano, que llegó a tener una ocupación del 60 % en las camas de críticos.