Álvaro López, en el ‘top 10’ de la la ABAU: “Quería ser pianista”

Álvaro López Sánchez, de 18 años y alumno del colegio La Salle, ha obtenido un 9,90 sobre 10 en la fase obligatoria de la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), un resultado que le sitúa entre los diez mejores de Galicia, después de firmar la décima mejor nota de le Selectividad en Galicia. Además, en su expediente también destaca el 13,6 (sobre 14) que ha obtenido en la calificación de acceso a la Universidad. Sobre su futuro académico, afirma que quiere estudiar Medicina en la USC, dado que siempre ha sido su primera opción. No obstante, apunta que de pequeño “tenía en mente ser pianista también”. “Pero en Secundaria ya me centré más en las ciencias y al entrar en Bachillerato vi que la medicina era lo que me atraía, porque además me gusta mucho el trato con la gente, y al final me decidí por eso”, comenta Álvaro, quien durante los exámenes de Selectividad logró una calificación de diez en Historia y Matemáticas.

Asimismo, además del 9,90 de Selectividad, en su expediente también luce un brillante 10 en la nota media final de Bachillerato. Igualmente, en su hoja de calificaciones, destaca que en Secundaria tuvo matrícula de honor. “Estuve entre los mejores expedientes de España, lo que me permitió ir a un campus en verano que preparaba el Ministerio”, subraya.

Tras su brillante resultado en la ABAU, y antes de iniciar su etapa universitaria, afirma que tiene varios planes pensados para disfrutar del verano. “Primero aprovecharé para pasar tiempo con mis amigos, de hecho haremos un viaje a Malta. Además, haré un curso de surf, que también me gusta mucho, e intentaré mirar algo de medicina para saber a lo que me enfrento”, comenta este joven compostelano que ha compaginado los estudios con su formación en piano.

“Es una de mis grandes aficiones. Empecé con 8 años en la Escuela Municipal de Música y Danza de Santiago, y cuando tenía 14 me pasé al Conservatorio. Pero como no había plaza para el curso que me correspondía, me presenté a un curso dos años superior. Entonces entré en lo que es el cuarto año de profesional y acabé sexto, que es el último año del Conservatorio, en 4º de la ESO”, comenta Álvaro, quien durante años también jugó al fútbol en varios clubes de Santiago. Además de en el equipo de su colegio, también estuvo en el Conxo y en el Vista Alegre. “Al final tuve que dejar de jugar a nivel federado por un tema de estudios, dado que con las clases de piano y el instituto ya no tenía tiempo”. En este sentido, sobre el tiempo que le dedica a estudiar, afirma que a lo largo del curso suele destinar una o dos horas al día para preparar las asignaturas, si bien, en época de exámenes, y más teniendo en cuenta la importancia de la ABAU, señala que sí que le mete “muchas más horas”.