Ámboa sigue cerrado por la ruinosa cubierta del Pazo de los Irlandeses

Veinticuatro días cerrados y sumando. El establecimiento comercial de Ámboa en la Rúa Nova sigue sin poder ejercer su actividad a consecuencia del estado ruinoso del Pazo de los Irlandeses. Sin la cubierta arreglada, los propietarios de una de las tiendas con más solera del casco histórico no pueden abrir, puesto que llueve en su interior en grandes cantidades. Por ello, sin previsiones a la vista, han solicitado ya un ERTE de extinción a la Xunta de Galicia, mientras persista esta problemática de fácil solución, pero de difícil remedio.

“Mentres non se arranxe a cuberta é inviable levar a cabo calquera actividade no interior. Temos solicitado un ERTE por forza maior, porque non se pode desenrolar labor algunha aquí. Cando chove cae moita auga, tanto, que é como se estiveras sen tellado”, explica Vicente Sande a EL CORREO GALLEGO.

Esta situación viene derivada de la falta de reparaciones en el edificio patrimonial, que tiene su origen en la falta de acuerdo entre diferentes herederos, así como en lo tediosos que pueden llegar a ser ciertos juicios. Así, a pesar de los expedientes sancionadores que imperan sobre esta construcción, con la posibilidad sobre la mesa de embargarlo por parte del Concello, en los últimos tiempos poco o nada se ha realizado por conservar esta joya de la zona vieja compostelana.

De este modo, desde la sede institucional, en sus evaluaciones, no tiene constancia de que se rehabilitase el edificio, a pesar de que los dueños han solicitado continuas licencias de obra. Por ello, estando sin ejecutar, se desprende que todo se debe a dilatar el proceso para evitar que se requise.

En todo caso, este enredo ha pasado de castaño oscuro en el momento en el que Vicente Sande se ha visto obligado a cerrar su negocio, el pasado lunes 24 de octubre. A pesar de que ya había colocado plásticos y un falso techo por las filtraciones que fueron apareciendo desde el pasado 2010, todo ello se derrumbó en las citadas fechas por el agua acumulada.

Teniendo en cuenta esto, y contando con los informes del peritaje y de la Policía Local, para constatar todas las pruebas, se ven impedidos a realizar cualquier obra.

“Temos pedidos presupostos para a instalación da electricidade e dun novo falso teito, pero non podemos executalo pola situación da cuberta. É inviable mentres siga así, sería unha obra inútil. Estaríamos a facer algo novo, para que quede desfeito en pouco tempo”, señala el comerciante disgustado.

Mientras tanto, para evitar que las pérdidas se multipliquen, en el interior mantienen todo el material tapado con plásticos, con el objetivo de que no se deterioren, así como unos desagües para reconducir el agua que entra en el local, confiesa el propietario.

En todo caso, resulta evidente que Ámboa sigue acusando una merma económica por cada jornada que mantiene cerradas sus puertas, puesto que está perdiendo posibles clientes. Por suerte, al menos, puede continuar con su actividad en el otro local que posee en la zona vieja compostelana, en la Rúa da Acibechería.

PROBLEMA DE FONDO, recuperar la propiedad del bajo. Con las partes enfrentadas y el conflicto muy presente, el problema de fondo está en la posición de fuerza que ejerce la familia de los Harguindey para recuperar el bajo de la Rúa Nova 44. En él impera un contrato de alquiler, firmado por la dueña a finales de los años 80, que permite a Vicente Sande llevar a cabo su actividad hasta que se jubile o decida abandonar su propósito comercial.

En base a ese documento, Ámboa lleva funcionando en esta calle desde 1989, aportando vida al casco histórico, aunque los dueños no están de acuerdo con esa afirmación. A su entender, el local careció de licencia municipal durante muchos años, por lo que cualquier problema que haya aparecido debe correr a su cuenta y riesgo. En esta línea, abrieron una batalla judicial que todavía está sin resolver.

Sin embargo, tal y como pudo comprobar este periódico a través del departamento de Urbanismo, el negocio cuenta con todos sus trámites en regla.

“Antes aquí había unha ferretería que estaba nun estado ruinoso. Naquel momento fixemos unha rehabilitación integral do baixo, pedimos a licencia, pero, por un motivo ou outro, non se completaron todos os requirimentos no Concello. En todo caso, ante a denuncia que nos fixeron, realizamos as obras que se nos pediron, cumprimentamos todos os trámites e déronnos o visto bo para continuar co negocio”, detalla Sande, versión corroborada por Raxoi.