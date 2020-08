Amenaza de la vía de apremio a deudores con Raxoi

listado. Cerca de cuarenta vecinos o empresas de Santiago figuran en la relación de deudores del Ayuntamiento que Raxoi ha remitido al Boletín Oficial del Estado para su publicación. Se trata de un mecanismo legal muy frecuente, cuando alguna administración no consigue localizar a un contribuyente por los medios ordinarios. La publicación de los datos en un boletín tiene el mismo efecto que la entrega en mano, y por lo tanto permite seguir con la tramitación e incluso llegar al embargo de cuentas en el caso de que el afectado no se entere o no se quiera dar por tal en el plazo. En un caso se trata de convocatorias para aclarar la situación en la que se encuentra el expediente abierto contra ellos para la reclamación de una serie de cantidades, es decir, simplemente de una notificación. En otro caso, son notificaciones de resoluciones, en las que ya se solicita directamente el abono de la cantidad adeudada. Por último, una tercera relación recoge ya las notificaciones de sanciones tributarias para que los interesados hagan el abono en las cuentas que les suministran al final de la relación de afectados. En la relación figuran desde reclamaciones del pago de impuestos como el de Bienes Inmuebles hasta el de vehículos, pero también sanciones impuestas por el departamento de Hacienda. Si en el plazo previsto, de entre quince y diez días hábiles, según el caso, los interesados no comparecen en las oficinas de la rúa Presidente Salvador Allende, o formulan la correspondiente reclamación legal, se considerará que esta fase de tramitación ha concluido, y se procederá a los siguientes pasos para realizar el pago. ecg